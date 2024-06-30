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Sky News: «французы почти уничтожили блок Макрона» — Ле Пен о предварительных результатах выборов во Франции

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Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции с 33% голосов, при этом блок Макрона набрал не более 23% голосов, сообщает Sky News со ссылкой на данные экзитполов. «Французы почти уничтожили блок Макрона», — заявила Ле Пен после оглашения предварительных результатов.
Sky News: «французы почти уничтожили блок Макрона» — Ле Пен о предварительных результатах выборов во Франции
AP

В первом туре парламентских выборов во Франции лидирует партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» с 33% голосов избирателей, сообщает Sky News со ссылкой на данные экзитполов.

Опросы IFOP, Ipsos, OpinionWay и Elabe показали, что леворадикальная коалиция «Новый народный фронт» занимает второе место приблизительно с 28,5% голосов.

А центристский блок президента Эммануэля Макрона оказался на третьем месте с результатом в районе от 20,5 до 23%.

«Французы почти уничтожили блок Макрона», — заявила Ле Пен после оглашения результатов.

По её словам, эти результаты показывают «готовность избирателей перевернуть страницу после семи лет пренебрежительной и разъедающей власти».

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источник
Sky News Великобритания Европа
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выборы Марин Ле Пен парламентские выборы Франция Эммануэль Макрон
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