Bloomberg: устроенный Макроном «лихорадочный кошмар» с выборами приводит Францию в замешательство

Во Франции пытаются понять, что на самом деле побудило Эммануэля Макрона пойти на смелый и, возможно, глупый шаг — устроить досрочные парламентские выборы, пишет Bloomberg. Как отмечается в статье, это решение было принято, возможно, в самый неподходящий для страны момент. Кроме того, исход этого голосования может поставить под угрозу будущую помощь Киеву.

«Лихорадочный» кошмар с выборами, устроенный президентом Эммануэлем Макроном, приводит Францию в замешательство, пишет Bloomberg.



Французский политический мир все ещё пытается понять, что на самом деле побудило Макрона пойти на смелый и, возможно, глупый шаг — назначить досрочные выборы.



Когда Макрон распустил Национальное собрание Франции, он заявил о «лихорадке». охватившей общественные и парламентские дебаты в стране. Но его критики утверждают, что именно он спровоцировал эту лихорадку.



Макрон назначил досрочные выборы, похоже, в самое неподходящее время: на фоне беспорядков в Новой Каледонии, спровоцированных его реформой избирательных прав, и прямо перед Олимпиадой в Париже. К тому же голосование пройдёт во время июльских сезона отпусков, когда половина французов будет в разъездах, что вынуждает многих голосовать по открепительным удостоверениям.



Французский лидер, став одним из главных сторонников Киева, своим решением о досрочных выборах также поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине.