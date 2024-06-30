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Valeurs actuelles: Макрон думает о роспуске нового парламента, если победят правые

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В случае победы правых на выборах во французский парламент Макрон планирует снова его распустить, сообщает Valeurs actuelles со ссылкой на одну из партий-союзников. Глава государства не хочет делить власть с оппозицией, поэтому может воспользоваться возможностью это исправить, не нарушив закон.
Valeurs actuelles: Макрон думает о роспуске нового парламента, если победят правые
AP

Макрон опасается, что после парламентских выборов ему придётся разделить власть с оппозицией, пишет Valeurs actuelles. По информации главы одной из партий-союзников, в случае победы правых президент может вновь распустить парламент.

Для этого у главы государства есть окно с июня по декабрь 2025 года: затем внимание переключится на другие голосования. При этом он не нарушит закон, который запрещает роспуск парламента в течение года после выборов. 

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источник
Valeurs actuelles Франция Европа
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выборы парламент парламентские выборы правительство Франция Эммануэль Макрон
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