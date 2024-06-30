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AP: Макрон ослабил Францию, дав правым шанс прийти к власти

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Внеочередные выборы во французский парламент могут привести к тому, что Макрону придётся делить власти с ультраправым Нацобъединением, пишет The Associated Press. Такая перспектива подрывает положение Франции на мировой арене и уже снизила надёжность страны на финансовых рынках.
AP: Макрон ослабил Францию, дав правым шанс прийти к власти
AP

Когда-то Макрон казался смелым, молодым, проевропейским лидером, который смог заручиться поддержкой избирателей, напоминает The Associated Press. Спустя семь лет решение распустить парламент подорвало его положение во Франции и на мировой арене, а также дало шанс ультраправым на стартовавших парламентских выборах.

Возможное поражение может означать, что президенту придётся делить власть с премьер-министром из оппозиционной партии. Согласно опросам, главными претендентами станут глава «Национального объединения» Жордан Барделла и представители левой коалиции «Новый народный фронт».
 
Каким бы ни был результат голосования, решение Макрона уже ослабило позиции Франции в Европе, считает заместитель директора по исследованиям Франции в институте Монтеня Лиза Тома-Дарбуа. По её словам, такой шаг «вызвал некоторые опасения среди европейских и международных партнёров», что уже снизило надёжность страны на финансовых рынках.
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источник
Associated Press США Северная Америка
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