BFM TV: Киев обеспокоен возможным приходом к власти во Франции Нацобъединения

Успех «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции тревожит Украину, которая боится потерять поддержку Парижа, рассказывает BFM TV. Хотя глава партии Жордан Барделла обещает не блокировать помощь Киеву, он не намерен переходить «красную линию», которая сделает из Франции соучастника конфликта.

За историческими выборами во французский парламент внимательно наблюдает Украина, которая с февраля 2022 года получает от Парижа военную и финансовую поддержку, пишет BFM TV. Если Макрону придётся делить власть с оппозиционным премьер-министром, поставки оружия и другие связанные с Минобороны обязательства могут быть заблокированы.

За последние годы позиция «Национального объединения» поменялась: если раньше долгое время она настаивала на выходе из НАТО, то теперь её новый глава Жордан Барделла обещает продолжать оказание помощи Киеву. Пресс-секретарь партии Лоран Жакобелли заверил, что «Украине не о чем беспокоиться», однако указал, что его партия не хочет «перейти красную линию», которая сделает из Франции соучастника конфликта.

Заявления Нацобъединения беспокоят Киев, который помнит о связях Марин Ле Пен с Россией. Со своей стороны Россия не считает, что приход к власти ультраправых лишит Украину помощи из Франции. По мнению экспертов, не стоит преувеличивать влияние «Национального объединения» на внешнюю политику страны, которая находится в руках президента, а также надеяться на примирение Москвы и Парижа.