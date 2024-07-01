France 24: Ле Пен обещает французам победу во втором туре

По результатам первого тура парламентских выборов во Франции ультраправое «Национальное объединение» значительно опережает соперников, передаёт France 24. Правящая партия и левые призвали своих избирателей не допустить победы кандидатов от Нацобъединения, чтобы не допустить их абсолютного большинства в парламенте.

В восемь часов вечера в штаб-квартире Марин Ле Пен в Энен-Бомоне толпа активистов разразилась ликованием. «Национальное объединение» значительно опережает соперников с результатом около 33 процента голосов, как в последние недели прогнозировали опросы.

Новое политическое потрясение во Франции: теперь ультраправые оказались на пути к власти. Марин Ле Пен и Жордан Барделла уже пообещали своим избирателям победу во втором туре выборов.

МАРИН ЛЕ ПЕН, депутат «Национального объединения»: Мы сердечно благодарим наших избирателей и воспринимаем такие результаты первого этапа на пути к смене власти как знак доверия, который делает нам честь и накладывает на нас обязательства.

Новый народный фронт показал второй результат на этих выборах благодаря 28 процентам голосов. Во время официального заявления лидеры левой коалиции призвали противостоять кандидатам от Нацобъединения в различных тройках.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, глава «Непокорённой Франции»: Мы нигде не позволим Нацобъединению выиграть, и вот почему: в случае, если оно будет лидировать, а мы окажемся лишь на третьем месте, мы снимем нашу кандидатуру.

Далеко позади оказалась правящая партия во главе с (премьер-министром. — ИноТВ) Габриэлем Атталем, набрав примерно 20 процентов голосов и потерпев серьёзное поражение. Как и Новый народный фронт, своей стратегией она пыталась не допустить совместного правления с ультраправыми.

ГАБРИЭЛЬ АТТАЛЬ, премьер-министр: Нельзя отдавать ни одного голоса «Национальному объединению». В нескольких сотнях избирательных округов наши кандидаты из коалиции «Вместе за Республику» пройдут во второй тур и, таким образом, станут лучшим выбором для того, чтобы «Национальное объединение» не получило абсолютного большинства. В других избирательных округах — и я это признаю, потому что мы сделали такой выбор после первого тура в более чем 60 из них, — ради этого мы откажемся от своих кандидатов.

В официальном заявлении правящая партия призывает своих выдвиженцев, которые оказались на третьем месте, снять кандидатуру в пользу других, которые, по их мнению, разделяют ценности Республики. Такими кандидатами могут стать некоторые представители «Непокорённой Франции».

Со своей стороны республиканцы, которые разделились после сближения их лидера с Нацобъединением, получили вместе с союзниками 10 процентов голосов. Пока они не оставляли никаких инструкций для избирателей.