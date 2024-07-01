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Le Figaro: молодёжь Франции променяла Макрона на левых

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Первый тур парламентских выборов показал, что французы 18—24 лет перестали поддерживать Макрона и голосуют за левую коалицию, пишет Le Figaro со ссылкой на опрос института Toluna Harris Interactive. Согласно анализу экспертов, французская молодёжь считает макронизм ослабшим, а также хочет не допустить усиления правых.
Le Figaro: молодёжь Франции променяла Макрона на левых
AP

За семь лет политические предпочтения французской молодёжи изменились, анализирует Le Figaro результаты опроса института Toluna Harris Interactive по итогам первого тура парламентских выборов. Если в 2017 году 32% избирателей 18—24 лет поддержало Макрона и его партию, то сейчас — лишь 13% опрошенных. Напротив, «Новый народный фронт» набрал 41% голосов — входящая в него «Непокорённая Франция» получила только 18% в 2017 году. При этом число проголосовавших за «Национальное собрание» выросло с 14% до 23%.

«Молодёжь не поддерживает макронизм, который считает слабым», — объясняет исполнительный директор по политической стратегии и общественному мнению в Toluna Harris Interactive  Жан-Даниэль Леви. По его словам, недавние выборы в Европарламент ещё раз подтвердили, что молодые французы отдают предпочтение левым партиям. К ним присоединились те, кто хотел не допустить усиление Нацобъединения.
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источник
Le Figaro Франция Европа
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выборы молодежь парламент парламентские выборы Франция Эммануэль Макрон
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