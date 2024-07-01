Le Figaro: молодёжь Франции променяла Макрона на левых

Первый тур парламентских выборов показал, что французы 18—24 лет перестали поддерживать Макрона и голосуют за левую коалицию, пишет Le Figaro со ссылкой на опрос института Toluna Harris Interactive. Согласно анализу экспертов, французская молодёжь считает макронизм ослабшим, а также хочет не допустить усиления правых.

За семь лет политические предпочтения французской молодёжи изменились, анализирует Le Figaro результаты опроса института Toluna Harris Interactive по итогам первого тура парламентских выборов. Если в 2017 году 32% избирателей 18—24 лет поддержало Макрона и его партию, то сейчас — лишь 13% опрошенных. Напротив, «Новый народный фронт» набрал 41% голосов — входящая в него «Непокорённая Франция» получила только 18% в 2017 году. При этом число проголосовавших за «Национальное собрание» выросло с 14% до 23%.

«Молодёжь не поддерживает макронизм, который считает слабым», — объясняет исполнительный директор по политической стратегии и общественному мнению в Toluna Harris Interactive Жан-Даниэль Леви. По его словам, недавние выборы в Европарламент ещё раз подтвердили, что молодые французы отдают предпочтение левым партиям. К ним присоединились те, кто хотел не допустить усиление Нацобъединения.