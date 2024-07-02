Французский журналист: успех Нацобъединения — хорошая подготовка к президентским выборам

18:02
Песков: пока нет ясности, встретится ли Путин с представителями Катара
Контакты российского лидера Владимира Путина с катарской делегацией на саммите ШОС в Астане к настоящему моменту не согласованы.
17:59
Daily Mail: полиция задержала 19 турецких фанатов, праздновавших выход сборной в 1/4 финала Евро
Полиция Германии задержала 19 турецких болельщиков во время шествия тысячи фанатов после выхода сборной в 1/4 финала Евро-2024.
17:59
В Москве утвердили выплаты жителям города — призёрам спартакиады
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, предусматривающее единовременные поощрительные выплаты для столичных спортсменов — победителей и призёров Всероссийской спартакиады между субъектами России по зимним видам спорта.
17:59
В Ростове осудили планировавшего взорвать ж/д пути в Крыму мужчину
Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии Константина Солдатова, планировавшего взорвать железнодорожные пути в Крыму по заданию украинских спецслужб.
17:56
NYT: Байден проведёт закрытую встречу о выборах с губернаторами-демократами
Американский лидер Джо Байден проведёт 3 июля закрытую встречу с некоторыми губернаторами-демократами, чтобы убедить их в своей способности победить на президентских выборах.
17:53
Новый участок дублёра Калужского шоссе введут осенью
Трассу Мамыри — Пенино — Шарапово, которая является дублёром Калужского шоссе, введут в эксплуатацию в сентябре 2024 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства участка.
17:48
Пакистан намерен расширить торговые отношения с Россией на условиях бартера
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о намерении страны расширить торговые отношения с Россией на условиях бартера.
17:47
Бирюков: наполненность водохранилищ позволяет бесперебойно снабжать Москву в жару
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок.
17:45
«Арис» выкупил Сулейманова у «Краснодара»
Греческий «Арис» объявил о выкупе нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
17:42
Сенатор Долгов оценил заявление США по вопросу дальности ударов по России
Сенатор Константин Долгов прокомментировал заявление США по вопросу дальности ударов по России.
17:42
Власти Украины заявили о том, что ФАБ-500 достигают любой точки Харькова
Фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью способна долетать до любой точки Харькова.
17:38
У железнодорожной станции в Одинцове взорвался газовый баллон
СК возбудил дело после взрыва газового баллона у железнодорожной станции в Одинцове.
17:32
Сафиуллин пробился во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй круг Открытого чемпионата Великобритании — 2024.
17:28
Шольц сказал, что ФРГ не поддержит мир, предусматривающий капитуляцию Украины
Германия не поддержит мирное соглашение между Россией и Украиной, предусматривающее капитуляцию Киева.
17:28
Медведев перепутал счёт на тай-брейке на Уимблдоне и прекратил играть раньше времени
Российский теннисист Даниил Медведев перепутал счёт во время тай-брейка первого сета матча второго круга Уимблдона с французом Александром Мюллером.
17:26
Лидера молдавской партии «Шанс» Лунгу задержали у здания суда
В Кишинёве сотрудники полиции задержали лидера молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу, когда тот находился у здания суда, где проходило заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
17:23
Лихачёв: удар по Энергодару показал, что Киев не намерен соблюдать нормы МАГАТЭ
Удар ВСУ по Энергодару показал, что Киев не собирается соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН в сфере ядерной безопасности.
17:20
Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны сохранить дружбу
Россия и Китай должны сохранить дружеские отношения в непростой международной ситуации.
17:16
Терапевт Ломакин прокомментировал идею сократить рабочий день в жару
Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, терапевт Юрий Ломакин прокомментировал идею сократить рабочий день в жару.
17:14
Демирал объяснил празднование гола в ворота Австрии на Евро
Защитник сборной Турции Мерих Демирал высказался о праздновании гола в матче 1/8 финала чемпионата Европы с Австрией.
17:10
Эрдоган: Турция может заложить основу для договора о прекращении огня на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал лидеру России Владимиру Путину, что Анкара способна заложить основу для соглашения о прекращении огня на Украине.
17:09
В Московском зоопарке родился телёнок сычуаньского такина
В Московском зоопарке рассказали о рождении телёнка сычуаньского такина, одного из наименее изученных видов копытных.
17:09
Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» в норме
В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» не зафиксировано.
17:08
Пожар на складе с ГСМ в Свердловской области локализовали
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовском Свердловской области локализован.
17:02
ТАСС: ГП требует запретить деятельность владельца бренда водки «Столичная»
Генпрокуратура требует запретить в России деятельность владельца бренда водки «Столичная» Юрия Шефлера и двух его компаний, зарегистрированных в Люксембурге, за экстремизм.
17:00
Храмцов: не понимаю, как можно отстранить спортсмена просто потому, что он русский
Тхэквондист Максим Храмцов поделился мнением об отстранении российских спортсменов.
16:59
Путин заявил, что надеется на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на участие лидера КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани.
16:56
В Москве арестован экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов
Басманный районный суд Москвы арестовал экс-мэра Нового Уренгоя, бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова.
16:52
Лукашенко прибыл с визитом в Астану для участия в саммите ШОС
Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Астану для участия в саммите ШОС.
16:50
Путин отметил положительную динамику в торговле России с Китаем
Российская сторона отмечает положительную динамику в торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года.
16:47
Путин назвал ШОС одной из опор справедливого многополярного миропорядка
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является одной из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка.
16:45
Госдума одобрила обмен данными о лицах с психрасстройствами между МВД и врачами
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий обмен данными между врачами и МВД о гражданах с психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий.
16:45
«Зенит» пытался купить Сперцяна и Черникова у «Краснодара»
Руководитель агентства ProSports Management Герман Ткаченко рассказал, что «Зенит» хотел приобрести полузащитников «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Александра Черникова.
16:43
Путин: взаимодействие России и КНР стабилизирует ситуацию на мировой арене
Президент России Владимир Путин заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина является одним из главных стабилизирующих факторов в мире.
16:35
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала главными ограничениями для развития экономики нехватку рабочей силы, сложность доступа к технологиям и необходимость в долгосрочных источниках финансирования инвестиций.
16:29
Взрывы прогремели в контролируемом ВСУ Херсоне
В Херсоне, который контролируется украинскими войсками, прозвучали взрывы.
16:29
Австрийские болельщики скандировали расистские лозунги на матче Евро
Австрийские болельщики скандировали расистские лозунги на матче 1/8 финала чемпионата Европы с Турцией.
16:25
Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом для обсуждения мирного плана
Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить план экс-главы США по урегулированию конфликта на Украине.
16:24
В Харькове произошёл взрыв
Взрыв произошёл в Харькове на востоке Украины.
16:22
В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сокращать рабочий день в жару.
16:20
В Свердловской области произошёл пожар на складе горючих веществ
В городе Берёзовском Свердловской области произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.
16:17
В ОП обсудили борьбу с «серыми» сим-картами
В Общественной палате России провели круглый стол, посвящённый борьбе с «серыми» сим-картами.
16:15
Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов в районе Новороссийска
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинских морских дронов в районе Новороссийска.
16:14
Велогонщики Бугаенко и Зараковский победили на соревнованиях в Италии
Российские велогонщики Виктор Бугаенко и Даниил Зараковский победили в мэдисоне на соревнованиях на треке в Италии.
16:13
Лихачёв: Россия ждёт оценки ситуации в Энергодаре по линии ООН
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Россия не может навязывать, но ждёт оценки ситуации в Энергодаре по линии ООН после удара Вооружённых сил Украины по подстанции «Радуга».
16:11
Путин поблагодарил Турцию за условия, созданные для российских туристов
Президент Владимир Путин поблагодарил коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за условия, которые создаются в его стране для туристов из России.
16:09
Специалист Петрова дала советы по успешному собеседованию
Заместитель генерального директора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова дала рекомендации по успешному собеседованию при трудоустройстве.
16:08
В Марий Эл отдохнут 65 тысяч детей за лето
В Марий Эл в ходе летней оздоровительной кампании отдохнут 65 тыс. детей.
16:08
В МВД предложили наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов
Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, который предполагает наделение сотрудников ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов, предъявленных для установления личности не их владельцами или содержащих недостоверные сведения.
16:08
После ударов ВСУ по подстанции в Энергодаре повреждены два трансформатора
В результате ударов ВСУ повреждены два трансформатора на подстанции «Радуга» в Энергодаре.