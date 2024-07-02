Марин Ле Пен в эфире France Inter обвинила Макрона в подготовке «административного переворота»

Перестановки в администрации за четыре дня до второго тура выборов в Нацсобрание – это форма административного переворота, прокомментировала слухи о намерениях Макрона лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. В эфире France Inter она объяснила, что если ультраправые получат большинство голосов, президент с помощью лояльных людей сможет мешать проводить политику, которую поддержали французы.

МАРИН ЛЕ ПЕН, лидер парламентской фракции «Национального объединения»: Когда я читаю слухи о том, что президент республики рассмотрит возможность завтра, то есть за четыре дня до второго тура, сменить генерального директора национальной полиции, хотя он должен остаться на посту до конца Олимпийских игр, директора национальной жандармерии, десяток префектов и целый список людей, задачей которых, на самом деле, станет блокировать, не дать Жордану Барделла управлять страной так, как он хочет, я думаю: это форма административного переворота. Так что я надеюсь…

ВЕДУЩИЙ: При необходимости вы отмените…

МАРИН ЛЕ ПЕН: Извините, но когда вы хотите блокировать голоса избирателей, результаты выборов, назначив лояльных себе людей, чтобы они помешали изнутри вести политику, которую поддерживают французы, — извините, я не знаю, как у вас это называется, но я называю это административным переворотом.