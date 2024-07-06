Французский политолог: будем честны — никто уже не верит в военную победу Украины

В то, что Киев вернёт себе утраченные земли военным путём и победит Россию, «уже откровенно никто не верит» — даже несмотря на то, что официально союзники продолжают поддерживать Украину. С таким признанием выступил глава Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас в эфире TV5 Monde. Более того, по его словам, уверенность России подкрепляют приходящие к власти в Европе и США «пособники Путина».

ВЕДУЩИЙ: Можно ли назвать усиление авторитарных режимов в некотором роде победой Путина? Он ведь может найти новых союзников во Франции…

ПАСКАЛЬ БОНИФАС, политолог, директор Института международных и стратегических отношений (IRIS): Да. Для Путина ситуация немного проясняется в военном плане. Он не то чтобы побеждает, но уж точно активно продвигается. И, как я уже давно отмечал, если уж говорить совсем честно, никто больше не верит в военную победу Украины.

Да, война неравная, были совершены военные преступления, Путин совершал военные преступления… Но в перспективу того, что Украина военным путём вернёт себе территории, которые она потеряла с 2022 года, уже откровенно никто не верит — даже если официальные заявления и продолжают оставаться чем-то из рода фантазий. Никто не верит в это и в США, никто не верит в это и в военных кругах.

Кроме того, Путин видит, что, вероятно, к власти в США придёт его пособник Трамп. А это будет означать конец масштабной американской помощи Украине.

Если Францию возглавит господин Барделла, официально наша политика не изменится, но, скажем так, нынешний президент Макрон, который стал главным борцом за помощь Украине, будет ослаблен. И даже если официально правительство «Национального объединения» не скажет: «Мы прекращаем всю помощь Украине», всё равно не будет никаких самолётов, не будет столько денег, не будет той приверженности Украине, которую проявляла Франция по крайней мере год.

Дата выхода в эфир 05 июля 2024 года.