Россия успешно атаковала украинский аэродром, уничтожив как минимум один военный самолёт и нанеся повреждения ещё нескольким. По версии немецкого телеканала ZDF, это вызывает вопросы к руководству украинской армии, разместившему важные самолёты недалеко от линии фронта без всякой защиты. Кроме того, это заставляет сомневаться в том, что Украина сможет эффективно использовать западные F-16, когда их получит.

В выходные Россия успешно атаковала украинский военный аэродром Миргорода, сообщает немецкий телеканал ZDF. По меньшей мере один украинский самолёт Су-27 был уничтожен, ещё четыре-пять получили повреждения различной степени. Определённые потери были признаны и в официальном заявлении Украины, хотя цифры там не приводились. Очевидно, что повреждённые самолёты не были обманками: российскому беспилотнику удалось пролететь над аэропортом, идентифицировать цели и навести на них ракету.

Из этой атаки можно извлечь ряд уроков как для Украины, так и для Запада. Во-первых, не стоит недооценивать возможности и навыки России в использовании беспилотников дальней разведки, подчёркивает ZDF. Российский беспилотник смог обнаружить цель почти в 160 км от границы. Украинская противовоздушная оборона должна быть намного сильнее, если Киев хочет не допустить российские беспилотники дальней разведки в своё воздушное пространство.

Во-вторых, это не первая целенаправленная атака России далеко за пределами украинской границы. Поэтому трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои ценные самолёты Су-27 так близко к линии фронта. В любом случае, после этой атаки Украина будет вынуждена ограничить использование Миргородского аэропорта, возможно, навсегда.

Третий важный урок заключается в том, что самолёты в Миргороде стояли под открытым небом: вокруг стоянок не было даже земляных валов. Самолёты даже не были укрыты маскировочной сеткой. Удивительно и удручающе, что после двух лет войны многие из оставшихся украинских военных самолётов всё ещё стояли без каких-либо защитных мер. Было ли это результатом халатности, небрежности или простого невежества, должно выяснить предстоящее расследование.

Однако извлечённые уроки должны быть реализованы до того, как первые F-16 будут переброшены на Украину, потому что они станут важной мишенью для России как по военным, так и по политическим причинам. Если хотя бы несколько F-16 будут уничтожены на земле так же, как и Су-27, это станет серьёзным ударом по авторитету Украины. Это поколебало бы уверенность в том, что Украина действительно способна эффективно эксплуатировать эти самолёты. А доверие, утраченное однажды, очень трудно восстановить.