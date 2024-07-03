El Periódico: все просьбы Зеленского передать Киеву испанскую батарею Patriot оказались безуспешными

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05:08 Умер сценарист и режиссёр Роберт Таун Американский сценарист и режиссёр, лауреат премии «Оскар» Роберт Таун умер в возрасте 89 лет.

05:04 Минобороны: ещё один Abrams уничтожен на Авдеевском направлении Ещё один американский танк Abrams ВСУ уничтожен в ходе спецоперации на Авдеевском направлении.

05:00 Россияне назвали IT и нефтегазовую сферу перспективными отраслями для карьеры Аналитики провели исследование и выяснили, какие отрасли россияне считают самыми перспективными для построения карьеры. RT ознакомился с результатами опроса SuperJob.

04:57 РИА Новости: технический сбой произошёл в отделениях Сбербанка в Приморье Технический сбой отмечается в отделениях Сбербанка в Приморском крае, они не работают.

04:54 Пленный: военные ВСУ в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортёре Украинские военные во время боя в Часовом Яре раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортёре.

04:50 Входы на пляжи в Новороссийске будут ограничены из-за обследования акватории бухты Входы на пляжи и набережную в Новороссийске будут ограничены из-за обследования акватории бухты после атаки безэкипажных катеров.

04:35 Reuters: демократы готовятся обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки Двадцать пять представителей Демократической партии в палате представителей конгресса готовятся обратиться к президенту США Джо Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки.

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04:16 АДГ и правые партии создают новую фракцию в ЕП против антироссийских санкций Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и ряд других правых партий интенсивно работают над созданием новой фракции в Европарламенте, которая будет против антироссийских санкций и нынешней политики ЕС.

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04:00 ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах Житель Приморья арестован по обвинению в передаче ГУР Украины данных об уязвимых местах на железной дороге.

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00:01 SANA: советник Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации.