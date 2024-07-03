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El Periódico: все просьбы Зеленского передать Киеву испанскую батарею Patriot оказались безуспешными

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Зеленский не раз обращался к премьеру Испании Педро Санчесу с просьбой передать Киеву размещённую в Турции испанскую батарею ЗРК Patriot, пишет El Periódico. Однако Мадрид во всех случаях отвечал Украине отказом, обосновывая своё решение обязательствами страны перед НАТО.
El Periódico: все просьбы Зеленского передать Киеву испанскую батарею Patriot оказались безуспешными
AP
Зеленский неоднократно просил у испанского премьера Педро Санчеса передать Киеву батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, которая находится в Турции уже девять лет, однако все его просьбы были безуспешными, пишет El Periódico со ссылкой на осведомлённые источники.

Мадрид считает развёртывание одной из трёх испанских батарей в Турции обязательством перед НАТО и поэтому уже несколько раз отказывал Киеву.

Последний раз эта тема поднималась во время телефонного разговора между Зеленским и Санчесом, который состоялся незадолго до подписания в конце мая этого года соглашения об обороне между Испанией и Украиной.

Результат тогда был тот же: Киеву всё равно придётся подождать со своей просьбой о передаче ВСУ испанской батареи Patriot, которая в настоящее время размещена близ турецкой авиабазы ​​Инджирлик в целях сдерживания.

Более того 13 июня во время совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом испанский премьер заверил, что батарея Patriot останется на территории Турции. 
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источник
El Periódico Испания Европа
теги
Patriot Владимир Зеленский военная техника Испания Педро Санчес Турция Украина
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