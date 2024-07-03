El Periódico: все просьбы Зеленского передать Киеву испанскую батарею Patriot оказались безуспешными

05:55
«Известия»: до конца года «Сбер» откроет в новых регионах более 25 офисов
К концу 2024 года «Сбер» откроет в новых регионах более 25 офисов.
05:36
WP: Обама предупреждал Байдена о том, насколько сложно ему будет переизбраться
Бывший президент США Барак Обама в последние месяцы неоднократно предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена о том, насколько сложно ему будет переизбраться.
05:33
BotAS: план Трампа по развитию ядерного арсенала ускорит гонку вооружений
Ядерный аналитик Джо Чиринчионе выразил мнение, что изложенная в связанном с Дональдом Трампом политическом сборнике «Проект 2025» программа развития ядерных вооружений приведёт к разжиганию гонки вооружений по всему миру.
05:30
Врач Агаева посоветовала следить за питьевым режимом пожилых родственников
Врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева в беседе с RT заявила о важности для здоровья поддержания водного баланса в норме.
05:08
Умер сценарист и режиссёр Роберт Таун
Американский сценарист и режиссёр, лауреат премии «Оскар» Роберт Таун умер в возрасте 89 лет.
05:04
Минобороны: ещё один Abrams уничтожен на Авдеевском направлении
Ещё один американский танк Abrams ВСУ уничтожен в ходе спецоперации на Авдеевском направлении.
05:00
Россияне назвали IT и нефтегазовую сферу перспективными отраслями для карьеры
Аналитики провели исследование и выяснили, какие отрасли россияне считают самыми перспективными для построения карьеры. RT ознакомился с результатами опроса SuperJob.
04:57
РИА Новости: технический сбой произошёл в отделениях Сбербанка в Приморье
Технический сбой отмечается в отделениях Сбербанка в Приморском крае, они не работают.
04:54
Пленный: военные ВСУ в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортёре
Украинские военные во время боя в Часовом Яре раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортёре.
04:50
Входы на пляжи в Новороссийске будут ограничены из-за обследования акватории бухты
Входы на пляжи и набережную в Новороссийске будут ограничены из-за обследования акватории бухты после атаки безэкипажных катеров.
04:35
Reuters: демократы готовятся обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки
Двадцать пять представителей Демократической партии в палате представителей конгресса готовятся обратиться к президенту США Джо Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки.
04:25
Угроза атаки безэкипажных катеров в Новороссийске отменена
На территории Новороссийска отменена угроза атаки безэкипажных катеров.
04:16
АДГ и правые партии создают новую фракцию в ЕП против антироссийских санкций
Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и ряд других правых партий интенсивно работают над созданием новой фракции в Европарламенте, которая будет против антироссийских санкций и нынешней политики ЕС.
04:05
Spiegel: сельское хозяйство в ЕС впало в зависимость от российских удобрений
Европа на фоне прекращения импорта газа из России начала испытывать серьёзные проблемы с производством удобрений, в результате чего западным фермерам теперь приходится их массово закупать у Москвы.
04:00
ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах
Житель Приморья арестован по обвинению в передаче ГУР Украины данных об уязвимых местах на железной дороге.
03:53
Муфтий Салимов: решение о запрете никаба вынесут после приведения примеров
Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате.
03:48
Камала Харрис ушла от ответа на вопрос, готова ли она возглавить США вместо Байдена
Вице-президент США Камала Харрис ушла от ответа на вопрос о том, готова ли она при необходимости возглавить страну вместо действующего американского лидера Джо Байдена.
03:41
Президент Финляндии Стубб: Европе нужно перейти к экономике военного времени
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходимо перейти к «экономике военного времени».
03:23
Путин прилетел в Астану для участия в саммите ШОС
Президент России Владимир Путин прилетел в Астану, где примет участие в саммите ШОС, а также проведёт ряд двусторонних встреч.
03:21
В Новороссийске ограничили движение в связи с атакой безэкипажных катеров
В Новороссийске в районе набережной от улицы Исаева до Алексино ограничено движение в связи с атакой безэкипажных катеров.
03:10
Наёмник Сирен обвинил ВСУ в дилетантизме из-за подготовки базы к удару с воздуха
Финский наёмник Ральф Сирен заявил в интервью Yle, что украинские командиры регулярно проявляют дилетантизм в таких вещах, как подготовка военных баз к ударам с воздуха.
03:05
Мэр Кравченко: в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске Краснодарского края отражают атаку безэкипажных катеров.
02:43
В Новороссийске звучит сирена из-за атаки безэкипажных катеров
Сирена звучит в Новороссийске из-за атаки безэкипажных катеров.
02:27
Орбан: у Зеленского есть сомнения насчёт идеи о прекращении огня для переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчёт идеи о прекращении огня для ведения переговоров.
02:08
«Общественное»: в Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на Украине.
02:06
РИА Новости: яйца, гречка и шоколад сильнее всего подешевели в России с начала года
Яйца, гречка и шоколад сильнее всего подешевели в несетевой рознице в России с начала этого года.
01:52
Мэр Вильнюса презентовал план обороны города
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас презентовал план обороны литовской столицы, включающий закупку «зубов дракона», бетонных дорожных ограждений и противотанковых ежей.
01:44
Байден объяснил провал на дебатах с Трампом поездками за границу
Президент США Джо Байден объяснил своё неудачное выступление на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом тем, что незадолго до мероприятия ездил в заграничные поездки.
01:30
NYP: Уитмер и Уорнок должны заменить Байдена и Харрис в предвыборной гонке
Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок должны заменить действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в президентской гонке.
01:12
Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране
Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране.
01:05
Белый дом: Байден не страдает деменцией или болезнью Альцгеймера
Президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным.
01:00
США поставят комплексы РЭБ к истребителям F-16 ряду союзников
Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объёмом $520 млн на поставку комплексов радиоэлектронной борьбы к истребителям F-16 для ряда союзников.
01:00
Рангник: если бы игра перешла в дополнительное время, Австрия бы обыграла Турцию
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о поражении своей команды от Турции в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
00:57
Путин 3—4 июля примет участие в работе саммита ШОС в Астане
Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля будет в Астане, он примет участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
00:53
Эрдоган поздравил сборную Турции с выходом в четвертьфинал Евро-2024
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на выход команды в 1/4 финала чемпионата Европы.
00:51
Украинские власти принудительно эвакуируют детей из общины в Харьковской области
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей в Волчанской общине, расположенной в Харьковской области в 30-километровой зоне от границы с Россией.
00:41
Федерация бокса России дисквалифицировала Рзаева на неопределённый срок
В пресс-службе Федерации бокса России сообщили, что азербайджанский боец Джавид Рзаев дисквалифицирован на неопределённый срок.
00:39
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
00:33
Кассьерра: надеюсь, что «Сочи» в следующем сезоне вернётся в РПЛ
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о победе над «Сочи» в матче Летнего кубка РПЛ.
00:31
Пентагон заключил контракт на $226 млн на производство ATACMS для ряда стран
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin объёмом $226 млн на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литву.
00:27
Йордэнеску: сборная Румынии покидает Евро с горящими глазами и верой в будущее
Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску прокомментировал поражение от Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы.
00:22
Адвокат Рубилар: Чуркин может получить гражданство Аргентины раньше решения суда
Россиянин Игорь Чуркин, экстрадиции которого требует Киев, близок к получению гражданства Аргентины.
00:18
NYT: состояние Байдена стало чаще ухудшаться
Ухудшение состояния президента США Джо Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом становится всё более тревожным.
00:16
Daily Mail: УЕФА направил Беллингему письмо с просьбой объяснить свой жест в матче со Словакией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил письмо полузащитнику сборной Англии Джуду Беллингему касательно его жеста в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией.
00:13
Развожаев: в Севастополе проходят учения флота со стрельбой
В Севастополе в районе Северного и Южного молов проходят учения флота со стрельбой, в городе всё спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
00:10
В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности 8 июля выходным
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра труда и соцзащиты России Антона Котякова с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днём в России.
00:06
Турция вышла в четвертьфинал Евро впервые с 2008 года
Сборная Турции обыграла команду Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
00:05
NBC News: Хантер Байден присутствовал на встречах отца с помощниками в Белом доме
Сын президента США Джо Байдена Хантер присутствовал при встречах своего отца с его главными помощниками в Белом доме после возвращения американского лидера из Кэмп-Дэвида.
00:01
SANA: советник Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации
Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимации.
00:01
Сертификацию курсов по продажам на маркетплейсах предложили ввести в России
Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой о введении законодательного регулирования деятельности онлайн-школ и тренеров, обучающих на коммерческой основе желающих стать продавцами на маркетплейсах. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) направлено в адрес заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.