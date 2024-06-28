CNA: гонка вооружений во всём мире переходит на сверхзвуковую скорость

В мире пока не существует полностью разработанных и взятых на вооружение средств для противодействия гиперзвуковым ракетам, сообщает CNA. Эта новая угроза может изменить глобальный баланс сил. Мировым лидером в наращивании своего арсенала считается Китай. При этом Россия первой применила гиперзвуковое оружие в бою. КНДР также осваивает эту технологию. И США тратят большие средства, чтобы не отставать в этом вопросе.

Южная Корея сообщает, что неудачный запуск, произведённый сегодня её северным соседом, похоже, был испытанием гиперзвуковой ракеты. Чем такие вооружения отличаются от обычных и как могут изменить баланс сил в мире, объясняет редактор CNA Тань Цюи.

ТАНЬ ЦЮИ, редактор CNA: Гиперзвуковые ракеты, оснащённые обычными или ядерными боеголовками, способны двигаться к целям по меньшей мере в пять раз быстрее скорости звука. Средств эффективно им противодействовать, полностью разработанных и взятых на вооружение, пока не существует, так что это новая угроза, которая может изменить глобальный военный баланс сил.

Мировым лидером в наращивании своего арсенала считается Китай, что признают и Соединённые Штаты. Здесь следует отметить баллистическую ракету средней дальности «Дунфэн-17», несущую гиперзвуковой планирующий боевой блок; и «Дунфэн-41», способную нести до дюжины боеголовок, в том числе ядерных.

Россия, другой производитель таких высокоскоростных вооружений, стала первой страной, применившей их в боевых действиях. Известно, что в ходе военной операции на Украине на данный момент были задействованы как минимум два типа комплексов: система воздушного базирования «Кинжал» и система морского базирования «Циркон».

Соседняя КНДР, один из мировых лидеров по размеру вооружённых сил, испытывает эту технологию со своими ракетами. Не так давно Пхеньян заявил о запуске твёрдотопливной системы, что позволит запускать ракеты с меньшей подготовкой, чем при использовании жидкого топлива.

В том же регионе ракету воздушного базирования дальностью в 300 километров разрабатывает и Сеул. Испытательный пуск намечен на 2025 год. По сообщениям, работа ведётся и над вариантом баллистической ракеты. Кроме того, намерения создать как ракету, так и планирующий блок есть у Японии. Токио и Вашингтон также провели переговоры о производстве ракеты-перехватчика, способной сбивать гиперзвуковые цели.

За последние два года, догоняя других, США потратили около 8 миллиардов долларов. В марте американские ВВС провели тестовый запуск гиперзвуковой ракеты. Местом испытаний стал Гуам — важнейший форпост США в Индо-Тихоокеанском регионе, что расценивается как сигнал для Китая.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.