New York Post Оригинал

NYP: на спутниковых снимках заметили сверхсекретный подводный беспилотник ВМФ США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пользователи сети обнаружили снимки нового подводного беспилотника ВМФ США, который проходит испытания на военной базе в Калифорнии, сообщает The New York Post. Сообщается, что судно может погружаться в спячку на морском дне на долгое время без дозаправки. Эксперты считают, что США активно занялись темой беспилотников, чтобы попытаться противостоять России.
NYP: на спутниковых снимках заметили сверхсекретный подводный беспилотник ВМФ США
Google Maps
На днях интернет пользователи обнаружили прототип сверхсекретного американского подводного беспилотника под названием «Manta Ray» (манта-скат), сообщает The New York Post. Судно было замечено на спутниковых фотографиях пришвартованное на военно-морской базе США в Калифорнии. 
 
Снимки мгновенно стали вирусными ещё и потому, что подводный корабль очень напоминает космические суда из «Звёздных войн». По информации издания, своё название новинка получила в честь морского животного за способность закрепляться глубоко под водой и работать в режиме малой мощности. 
 
Manta Ray является частью проекта ВМФ США по разработке оружия большой дальности, его производством занималась компания Northrop Grumman. По некоторым данным, это сложный подводный беспилотник, способный погружаться в спячку на морском дне и пребывать в таком состоянии «очень длительное время» без дозаправки. 
 
В технологии Manta Ray используется «эффективное скольжение по воде, управляемое плавучестью», говорится в пресс-релизе агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. 
 
«Наши успешные полномасштабные испытания Manta Ray подтвердили готовность машины к участию в реальный операциях», — цитирует NYP слова Кайла Вернера, руководителя программы Manta Ray. «Корабль оснащён несколькими отсеками для полезной нагрузки различных размеров и типов, что позволяет выполнять самые разнообразные военно-морские задачи». 
 
Издание отмечает, что конструкция у этого беспилотника модульная, то есть его можно разбирать и перевозить в обычных морских контейнерах. Подводный беспилотник проходил тестирование в Южной Калифорнии на протяжение последних трёх месяцев. 
 
По мнению военных экспертов, Соединённые Штаты активно занялись разработкой новых беспилотников, чтобы попытаться противодействовать операциям российских и китайских подводных лодок. 
 
NYP подчёркивает, что Россия давно разрабатывает свои подводные беспилотники. В прошлом году было объявлено о планах приобрести почти три десятка таких судов. Утверждается, что они имеют дальность действия около 6200 миль (почти 9800 км), может нести ядерные боеголовки и развивать скорость до 100 узлов — около 115 миль в час (185 км/ч). 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Post США Северная Америка
теги
беспилотник ВМФ военная техника оружие подводная лодка США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров