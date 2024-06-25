NYP: на спутниковых снимках заметили сверхсекретный подводный беспилотник ВМФ США

Пользователи сети обнаружили снимки нового подводного беспилотника ВМФ США, который проходит испытания на военной базе в Калифорнии, сообщает The New York Post. Сообщается, что судно может погружаться в спячку на морском дне на долгое время без дозаправки. Эксперты считают, что США активно занялись темой беспилотников, чтобы попытаться противостоять России.

На днях интернет пользователи обнаружили прототип сверхсекретного американского подводного беспилотника под названием «Manta Ray» (манта-скат), сообщает The New York Post. Судно было замечено на спутниковых фотографиях пришвартованное на военно-морской базе США в Калифорнии.

Снимки мгновенно стали вирусными ещё и потому, что подводный корабль очень напоминает космические суда из «Звёздных войн». По информации издания, своё название новинка получила в честь морского животного за способность закрепляться глубоко под водой и работать в режиме малой мощности.

Manta Ray является частью проекта ВМФ США по разработке оружия большой дальности, его производством занималась компания Northrop Grumman. По некоторым данным, это сложный подводный беспилотник, способный погружаться в спячку на морском дне и пребывать в таком состоянии «очень длительное время» без дозаправки.

В технологии Manta Ray используется «эффективное скольжение по воде, управляемое плавучестью», говорится в пресс-релизе агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

«Наши успешные полномасштабные испытания Manta Ray подтвердили готовность машины к участию в реальный операциях», — цитирует NYP слова Кайла Вернера, руководителя программы Manta Ray. «Корабль оснащён несколькими отсеками для полезной нагрузки различных размеров и типов, что позволяет выполнять самые разнообразные военно-морские задачи».

Издание отмечает, что конструкция у этого беспилотника модульная, то есть его можно разбирать и перевозить в обычных морских контейнерах. Подводный беспилотник проходил тестирование в Южной Калифорнии на протяжение последних трёх месяцев.

По мнению военных экспертов, Соединённые Штаты активно занялись разработкой новых беспилотников, чтобы попытаться противодействовать операциям российских и китайских подводных лодок.

NYP подчёркивает, что Россия давно разрабатывает свои подводные беспилотники. В прошлом году было объявлено о планах приобрести почти три десятка таких судов. Утверждается, что они имеют дальность действия около 6200 миль (почти 9800 км), может нести ядерные боеголовки и развивать скорость до 100 узлов — около 115 миль в час (185 км/ч).