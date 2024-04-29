Украинцам больше не смешно: их дроны бессильны против русского «царь-мангала»

Видео с донецкого участка фронта показывают применение полевой разработки российских солдат — танка с усиленной бронёй от дронов. Украинские солдаты пытались высмеять военное ноу-хау, но серьёзные военные специалисты признают его востребованность, сообщает немецкий военный блогер Марк Райхер. У украинцев в условиях отсутствия западных военных поставок оставались лишь FPV-дроны, но против «царь-мангала» они оказались неэффективными.

МАРК РАЙХЕР, военный блогер: К юго-западу от Донецка русские также вошли в город — Красногоровку, население которой до войны составляло почти 16 000 человек. В четверг они подняли флаг на одном из местных заводов. Атаку на промышленную зону на юге города возглавил чрезвычайно примечательный танк, который был оборудован огромной крышей из сварных металлических листов. Россияне называют эту тяжеловесную импровизированную броню против дронов-камикадзе «царь-мангал», в то время как украинцы насмешливо называют гигантскую металлическую черепаху с глушилками — «б****-мобиль».

Однако насмешки не обязательно уместны, поскольку эксперты видят в этом свидетельство постепенного развития России и адаптации к повсеместному распространению дронов.

РОБ ЛИ, военный аналитик Института исследования внешней политики (FPRI): Люди смеются над этим, но я не думаю, что это безумно. Россияне адаптируются к условиям боя, где у Украины много FPV-дронов и мало противотанковых ракет, мин и артиллерии. Экипаж мало что может увидеть или повернуть башню, но может глушить много частот одновременно. В этом есть смысл: приоритетом является переброска пехотных штурмовых отрядов по открытой местности к зданиям или оборонительным позициям.

Дата публикации 28 апреля 2024 года.