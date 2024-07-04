Forbes: «неприемлемые потери для ВСУ» — Россия поражает украинскую авиацию три дня подряд

23:00
Турецкая федерация футбола опровергла информацию о дисквалификации Демирала
Турецкая федерация футбола (TFF) опровергла информацию, что УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча Евро.
22:54
В Карачаево-Черкессии запретили ношение никаба
В Карачаево-Черкессии ввели временный запрет на ношение никабов.
22:43
Плющенко заявил, что мэр Астаны заинтересован в финансировании Самоделкиной
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что мэр Астаны проявил заинтересованность в финансировании фигуристки Софьи Самоделкиной.
22:36
Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева госпитализировали перед концертом
Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлогорске, сообщил организатор мероприятия.
22:30
Россиянка Шевченко завоевала золото первенства Европы по борьбе
Россиянка Алина Шевченко завоевала золотую медаль на первенстве Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.
22:21
В Киеве сообщили о пожаре на складском помещении
В Оболонском районе Киева произошёл пожар на складских помещениях.
22:14
Самсонова победила Аванесян во втором круге Уимблдона
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг Уимблдона.
22:10
Haas должен вернуть болид «Формулы-1» российской компании по решению арбитража
Американская команда «Формулы-1» Haas должна вернуть гоночный болид российской компании «Уралкалий» по решению арбитража.
22:09
В ЦПВС сообщили об опасном сближении истребителя Typhoon с Ан-30 в Сирии
Истребитель Typhoon коалиции во главе с США опасно сблизился с российским самолётом Ан-30 в небе над провинцией Хомс в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.
22:02
Синоптик Цыганков: атмосферный фронт начнёт отступать в Москве в субботу
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что циклон придёт в Москву и Московскую область в районе полудня 5 июля.
21:57
Боец ЦАХАЛ погиб в результате массированного обстрела со стороны Ливана
Израильский военный погиб в результате массированного ракетного обстрела со стороны Ливана.
21:54
Финляндия ужесточит правила въезда в страну с 1 сентября
В рамках поправок к закону об иностранцах власти Финляндии с 1 сентября ужесточают правила въезда в страну.
21:54
Врач Сухорукова прокомментировала утверждения о вреде запивания еды
Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова прокомментировала утверждения о вреде запивания еды.
21:53
Bild: Демирал дисквалифицирован на два матча Евро из-за националистического жеста
Защитник сборной Турции Мерих Демирал будет дисквалифицирован УЕФА на два матча чемпионата Европы — 2024.
21:43
Дворцовый мост разведут под плейлист, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности
В ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июля Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под плейлист, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.
21:43
Открытое горение в Москве ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на улице Грузинский Вал в Москве.
21:39
Площадь возгорания в Москве достигла 600 квадратных метров
Площадь возгорания на улице Грузинский Вал в Москве достигла 600 кв. м.
21:39
Красич сыграл за ЦСКА в товарищеском матче и сделал голевую передачу
Серб Милош Красич сыграл за московский ЦСКА в матче Братского кубка с ОФК Белград.
21:32
Собянин заявил о завершении благоустройства улицы Академика Королёва
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении работ по благоустройству улицы Академика Королёва.
21:27
Развожаев сообщил о запуске «обманок» со стороны ВСУ
ПВО в Севастополе не сработала во время воздушных тревог — противник запускал ложные ракеты, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
21:26
В Москве загорелась хозпостройка на площади 150 квадратных метров
Хозяйственная постройка горит в Москве на площади 150 кв. м.
21:26
Натхо: сборная России на Евро-2024 могла бы выйти в плей-офф
Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо, ранее выступавший за ЦСКА, надеется, что сборную России скоро вернут на международную арену.
21:25
В Москве увеличат число бесплатных автобусов в рамках проекта «Музеи — детям»
В Москве увеличат количество бесплатных автобусов в рамках проекта «Музеи — детям», заявил мэр столицы Сергей Собянин.
21:18
YouTube заблокировал канал Полины Гагариной
YouTube заблокировал канал российской певицы Полины Гагариной.
21:13
МО Израиля: сделка с ХАМАС как никогда близка
Израильские власти как никогда близки к соглашению с ХАМАС об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников.
21:11
В Днепропетровской области повреждено админздание
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждениях административного здания в регионе.
21:10
Радионова: верю в возвращение Трусовой, её не хватало на турнирах
Российская фигуристка Елена Радионова высказалась о возможном возвращении Александры Трусовой в спорт.
21:02
Психолог Найдина объяснила постоянное желание ребёнка получить подарок
Ирина Найдина, клинический психолог, основатель Mindful Relationship Coaching, рассказала, почему дети могут постоянно просить подарки.
20:57
В ряде школ Казани появятся психолого-педагогические классы
В новом учебном году в 28 школах Казани появится 57 психолого-педагогических классов.
20:54
Кулеба: ВСУ критически не хватает ПВО и артиллерийских снарядов
Украинские войска испытывают критическую нехватку систем ПВО и артиллерийских снарядов.
20:53
Хачанов проиграл 220-й ракетке мира во втором круге Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг Уимблдона.
20:50
Пушилин: три человека пострадали при обстрелах ВСУ в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного мирного жителя и о ранении ещё трёх человек в результате обстрелов ВСУ.
20:49
Фестиваль кей-поп-хореографии состоится 6 июля в Москве
В Москве на площадке в «Лужниках» 6 июля состоится танцевальный фестиваль в формате K-pop random dance.
20:49
Врач Цимбалова рассказала о правильном питании в жару
Кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Екатерина Цимбалова дала рекомендации по правильному питанию в жару.
20:48
Профориентолог Сатикова дала советы на случай, если есть желание поменять вуз
Руководитель Карьерной академии образовательной компании MAXIMUM Education Дарья Сатикова рассказала, как действовать, если появилось желание поменять вуз.
20:48
Врач Зыкова: жара выше +26 °С повышает вероятность сердечно-сосудистых осложнений
Заведующая отделением, врач-терапевт клиники «Будь здоров» на Сретенке Александра Зыкова рассказала, что жара выше +26 °С увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений.
20:48
В Тюмени в сентябре пройдёт финал Всероссийского конкурса «Мастер года»
Финал Всероссийского конкурса «Мастер года» пройдёт в Тюмени с 28 сентября по 2 октября.
20:47
В Москве рассказали о статистике сдачи ЕГЭ в резервный день
Более 10 тыс. московских школьников решили улучшить свой результат ЕГЭ, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
20:45
В Курганской области предупредили о грозе и граде 5 июля
В ГУ МЧС России по Курганской области предупредили о дожде, грозе и граде 5 июля.
20:45
На Ямале рассказали о рекордном количестве стобалльников среди выпускников школ
В Департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о рекордном количестве стобалльников среди выпускников школ.
20:44
Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Челябинской области до 5 июля
В Гидрометцентре Челябинской области заявили о продлении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 5 июля.
20:44
В США начали расследование по допинговому делу китайских пловцов
В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) подтвердили, что в США начали расследование по делу о положительных допинг-пробах китайских пловцов.
20:44
В Самаре завели дело по факту покушения на убийство ребёнка
В СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство трёхлетнего мальчика.
20:43
В Твери усилили меры безопасности на воде
Контроль за соблюдением мер безопасности на водных объектах усилили в Твери.
20:41
В Екатеринбурге самокатчик сбил 72-летнюю пенсионерку
В Екатеринбурге самокатчик сбил 72-летнюю женщину, после чего скрылся с места ДТП.
20:41
Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения
Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения.
20:37
Путин заявил о готовности России к разработке и производству РСМД
Россия готова начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности, заявил российский президент Владимир Путин.
20:37
Специалист Анохина: первое впечатление от ресторана складывается в течение 30 секунд
Генеральный директор и ведущий бизнес-тренер компании «Лаборатория гостеприимства» Галина Анохина рассказала, как оценить уровень сервиса в ресторане.
20:30
YouTube заблокировал канал певца SHAMAN
YouTube заблокировал канал российского певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.
20:30
В прокуратуре Москвы рассказали об алгоритмах действий телефонных мошенников
Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова рассказала об алгоритмах действий телефонных мошенников.