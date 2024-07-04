Forbes: «неприемлемые потери для ВСУ» — Россия поражает украинскую авиацию три дня подряд

Российские войска нацелились на самое важное и самое уязвимое место Украины — её немногочисленные истребители. Как отмечает Forbes, Россия уже три дня подряд наносит удары по аэродромам ВСУ, уничтожая ценные для Киева истребители. Учитывая, насколько глубок кризис украинских ВВС, такие потери для страны просто «неприемлемы».

Кризис украинских ВВС углубляется, пишет Forbes. Третий день подряд российские войска наносят удары по украинским аэродромам, поражая дорогостоящие самолёты — самое ценное и самое уязвимое место ВСУ.

В понедельник на аэродроме Миргород Россия уничтожила пять истребителей Су-27 ВВС Украины и повредила ещё два. Во вторник российские войска ударили «Искандером» по аэродрому Полтавы, уничтожив вертолёт Ми-24, а в среду поразили истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево.

Как отмечает издание, это «неприемлемый уровень потерь» для украинской армии, в которой итак насчитывается менее 100 боевых самолётов и всего около 50 вертолётов. При этом новые истребители, которые обещают поставить Киеву союзники, также будут уязвимы для российских беспилотников и ракет: отдавая приоритет противовоздушной обороне городов и войск на передовой, ВСУ оставляют свои аэродромы незащищёнными, фактически подставляя авиацию под удары России, объясняет Forbes.