Focus: коррупция стала большим препятствием на пути Украины в НАТО

Владимир Зеленский настаивает на скорейшем принятии Украины в НАТО, однако для того, чтобы реализовать эти амбиции, стране придётся сначала провести дополнительные реформы. Как пишет немецкий журнал Focus, особое внимание в требованиях альянса уделяется борьбе с «вездесущей коррупцией» на Украине.

Прежде чем Украину примут в НАТО, ей придётся провести дополнительные реформы, пишет немецкий журнал Focus. Серьёзную проблему для вступления в западный военный альянс этой восточноевропейской страны представляет, прежде всего, «вездесущая коррупция». В связи с этим Украине придётся пока предпринять «дополнительные шаги», заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Несмотря на значительные реформы, проведённые в стране за последние годы, НАТО видит необходимость в дальнейших действиях. Особое внимание в требованиях альянса уделяется борьбе с коррупцией. Письменное подтверждение этой позиции ожидается сразу после ежегодной встречи НАТО, которая состоится 9 июля.

Владимир Зеленский настаивает на скорейшем вступлении в НАТО, чтобы защитить свою страну от будущих вторжений. Такое членство означало бы, что США и Европа будут обязаны защищать Киев в случае нападения России. Однако препятствием для переговоров о членстве является продолжающаяся коррупция на Украине.

В интервью журналу Time в этом году Джо Байден говорил о «значительной коррупции» в стране и исключил поддержку «натоизации Украины». Дипломаты и чиновники НАТО представили Украине список реформ, которые страна должна провести, прежде чем сможет реализовать свои амбиции по вступлению в НАТО.

Пока что некоторые западные страны заключили с Украиной двусторонние договора в сфере безопасности.