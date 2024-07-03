Guardian: европейцы не верят в военную победу Украины и считают переговоры наилучшим решением

04:02
Премьер Молдавии Речан заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил в эфире телеканала Jurnal TV, что запасов газа в хранилище хватит на две недели.
03:50
Lada Largus и Xcite добавили в перечень рекомендованных для госслужащих
Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, в него вошли Lada Largus и Xcite X-Cross 7.
03:29
Американский инвестор Роджерс: США и Китай должны дружить и торговать вместе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил в интервью РИА Новости, что
США и Китай не должны враждовать друг с другом и будет лучше, если бы Вашингтон и Пекин торговали вместе.
03:15
Сальдо: население в оккупированном ВСУ Херсоне сократилось в шесть раз
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз.
03:09
Politico: Байден заявил, что не откажется от участия в выборах и победит
Президент США Джо Байден заявил демократам, что не откажется от участия в выборах и победит.
03:05
В ВС России начались испытания беспилотной бронемашины «Зубило»
Новый беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» начал проходить испытания в ВС России.
02:47
В Житомирской области Украины прогремели взрывы
На Украине в Житомирской области прогремели взрывы.
02:40
NI: потеря РСЗО MLRS стала серьёзным ударом для ВСУ
Уничтожение Россией американской РСЗО M270 MLRS ВСУ с помощью ракетного комплекса «Искандер» нанесла серьёзный удар по артиллерии ВСУ.
02:22
Гагин: ВС России проломили оборону ВСУ на востоке Часова Яра
Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона Новый является серьёзным тактическим успехом российской армии и говорит о проломе обороны ВСУ.
02:16
ТСН: взрывы прогремели в Полтавской области
В Полтавской области на Украине прогремели взрывы.
02:03
Омбудсмен: на Украине чиновники вывезли родственников за границу с помощью сирот
Родственники украинских госслужащих смогли незаконно покинуть страну под предлогом сопровождения в Германию детей-сирот, заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
01:51
Конгрессвумен Грин попросила Карлсона спросить Зеленского о деньгах американцев
Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что телеведущий Такер Карлсон должен спросить в интервью у Владимира Зеленского, куда делись выделенные Киеву деньги американцев.
01:46
Антонов: новый пакет помощи США Украине приведёт лишь к новым жертвам
Выделенный США новый пакет военной помощи Украине приведёт лишь к новым жертвам среди мирного населения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
01:30
Штаб Трампа: демократы врали о состоянии Байдена
В штабе бывшего американского лидера Дональда Трампа заявили, что демократы врали о состоянии президента США Джо Байдена.
01:27
Politico опубликовало открытое письмо аналитиков против вступления Киева в НАТО
Американские учёные и аналитики потребовали в открытом письме, чтобы в НАТО отказали Украине в приёме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне.
01:06
Один из крупнейших спонсоров демократов заявил, что Байден должен выйти из гонки
Один из крупнейших спонсоров Демократической партии генеральный директор Netflix Рид Хастингс призвал президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.
00:57
Депутат Нилов предложил ограничить стоимость эвакуации транспортного средства
Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов вносит в Госдуму законопроект об ограничении стоимости на эвакуацию транспортного средства для лица, совершившего административное нарушение.
00:48
Генштаб ВСУ заявил о напряжённой ситуации на Торецком направлении
Генштаб украинских войск заявил о «напряжённой ситуации» на Торецком направлении.
00:29
Воздушная тревога звучит в Киевской области
В Киевской области и ряде регионов Украины звучит воздушная тревога.
00:22
Власти Израиля присвоили крупнейший за 30 лет участок территории Палестины
Власти Израиля объявили «государственной землёй» крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины.
00:17
Semafor: Байден попытается проявить себя на саммите НАТО после дебатов с Трампом
В Белом доме рассматривают предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне в качестве возможности для президента США Джо Байдена проявить себя с хорошей стороны после провальных дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.
00:10
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским.
00:06
Рособрнадзор: пересдать один из предметов ЕГЭ решили более 116 тысяч выпускников
Пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 116 тыс. выпускников.
00:01
ABC: Байден признал, что следующие дни определят, будет ли он переизбираться
Президент США Джо Байден признал в частном порядке, что следующие несколько дней определят, будет ли он продолжать предвыборную гонку.
00:01
Площадь необлагаемого налогом участка призвали увеличить для многодетных семей
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность увеличения площади необлагаемого налогом земельного участка на дополнительные 200 кв. м за четвёртого и каждого последующего ребёнка в многодетных семьях. Копия обращения на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
23:59
Клишина: Олимпиада никогда не потеряет свою значимость, даже в нынешние времена
Российская легкоатлетка Дарья Клишина высказалась о значимости Олимпийских игр.
23:49
СК: удар по супермаркету в Донецке, предположительно, нанесли из РСЗО HIMARS
Удар по супермаркету в Донецке, предположительно, был нанесён с применением американской РСЗО HIMARS.
23:44
Фигурист Ангелопол намерен продолжить карьеру после расставания с партнёршей
Фигурист Валерий Ангелопол опубликовал обращение после расставания с партнёршей.
23:43
Суд опроверг удовлетворение иска Генпрокуратуры к Шефлеру
Пресс-служба судов Тамбовской области опровергла удовлетворение иска ГП к бизнесмену Юрию Шефлеру.
23:34
В Волгограде завели дело на пенсионера, угрожавшего убить энергетиков
В отношении пенсионера из Волгограда, который грозился убить энергетиков, возбудили уголовное дело.
23:29
Турецкий машинист остановил поезд, чтобы посмотреть матч Евро с Австрией
Турецкий машинист остановил поезд, чтобы посмотреть матч 1/8 финала чемпионата Европы с Австрией.
23:17
«Матч ТВ»: «Кальяри» и «Фиорентина» заинтересованы в переходе Алексея Миранчука
Несколько итальянских клубов заинтересованы в переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
23:16
Путин и Лукашенко пообщались во время неформального ужина лидеров стран ШОС
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» во время неформального ужина лидеров стран ШОС.
23:06
Кэмпбелл — первая женщина в тренерском штабе клуба НХЛ
Канадка Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:05
РИА Новости: на юго-востоке Москвы произошёл конфликт водителя и пешехода
На юго-востоке Москвы произошёл конфликт между водителем такси и пешеходом.
22:54
Журналистка Иверсен: батальон «Азов» совершил военный переворот на Украине
Националистический батальон «Азов»* фактически совершил на Украине военный переворот, заявила американская журналистка Ким Иверсен.
22:50
Пловец Сомов сообщил, что ответит согласием на приглашение МОК на Олимпиаду
Российский пловец Евгений Сомов сообщил, что ответит согласием на приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры в Париже.
22:42
Семья из трёх человек пострадала при сбросе боеприпаса в Белгородской области
ВСУ сбросили в селе Новостроевка-Вторая боеприпас с БПЛА, пострадала семья из трёх человек.
22:36
Всадница Фирюлина получила нейтральный статус
Российская всадница Екатерина Фирюлина получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI).
22:35
AP: на оборонном предприятии в США произошёл взрыв
На оборонном предприятии в городе Кэмден в Арканзасе произошёл взрыв.
22:21
Здание Центра первичной медико-санитарной помощи повреждено при обстреле Донецка
Здание Центра первичной медико-санитарной помощи получило повреждения при ракетном обстреле Донецка со стороны украинских войск.
22:19
Борец греко-римского стиля Оганесян завоевал золото чемпионата Европы
Российский борец греко-римского стиля Грайр Оганесян стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов до 20 лет.
22:08
Число пострадавших при ударе по подстанции в Энергодаре выросло до девяти
Количество пострадавших при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до девяти.
22:03
Андреева проиграла Векич во втором круге Уимблдона
Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
21:59
Общая сумма нового американского пакета помощи Украине составляет $2,35 млрд
Общая сумма нового пакета военной помощи, который США выделят Украине, составит $2,35 млрд.
21:57
В Башкирии три человека пострадали в ДТП
Автомобиль опрокинулся в Башкирии, в результате травмы получили три человека.
21:47
Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Уимблдона
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не вышла в третий круг Уимблдона.
21:45
В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребёнка
Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося увести малолетнего ребёнка на юго-востоке Москвы.
21:44
Песков: Эрдоган не может стать посредником в переговорах по Украине
Украинский конфликт обсуждался в ходе встречи в Астане президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, но Анкара не может быть посредником на переговорах.
21:39
«Оттава» обменяла российского нападающего Соколова в «Юту»
«Оттава» объявила об обмене российского нападающего Егора Соколова в «Юту».