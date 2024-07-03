Guardian: европейцы не верят в военную победу Украины и считают переговоры наилучшим решением

Результаты опроса, проведённого в 15 европейских странах, показали, что лишь немногие респонденты верят в военную победу Украины, передаёт The Guardian. Наиболее вероятным исходом конфликта люди считают переговоры Москвы и Киева. Из всех опрошенных стран в военную победу ВСУ верит только Эстония, в то время как идею об отправке войск на Украину и вовсе не поддерживает ни одна страна.

Согласно результатам масштабного опроса, европейцы считают наиболее вероятным исходом конфликта на Украине переговоры Киева с Москвой, а не полную победу украинских военных. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос европейского аналитического центра, в котором приняли участие около 20 тысяч человек из 15 стран Европы.

Как отмечает издание, европейцы всё чаще считают, что вооружение Украины необходимо не для достижения полной победы на поле боя, а для укрепления позиций Киева перед переговорами.

Среди всех европейских стран, участвовавших в опросе, только в Эстонии преобладало мнение о том, что Киев сможет одержать полную военную победу. Подавляющее большинство в Италии, Греции и Болгарии назвали увеличение поставок оружия Киеву «плохой идеей», а мысль об отправке войск на Украину и вовсе не нашла поддержки ни в одной стране.