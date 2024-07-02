Washington Times Оригинал

WT: мир всё меньше доверяет Зеленскому — от него устали даже европейские союзники

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новое исследование центра Pew Research Center показывает, что за прошедший год Владимир Зеленский заметно растерял популярность в разных уголках мира. Более того, он не находит былых симпатий даже в соседней Польше, не говоря уже о Венгрии, где ему не доверяют 83% опрошенных, сообщает The Washington Times.
WT: мир всё меньше доверяет Зеленскому — от него устали даже европейские союзники
AP

От Европы до Азии и даже на родине «акции Владимира Зеленского обесцениваются». Новое исследование центра Pew Research Center показывает, что комик, ставший политиком, стремительно теряет доверие населения по всему миру, в том числе в соседних европейских странах, включая Польшу, пишет The Washington Times.

В масштабном опросе приняли участие граждане 35 стран. В результате выяснилось, что только 40 % респондентов уверены в том, что Зеленский «правильно поступает в международных делах», в то время как 46 % оказались с этим несогласны. Причём некоторые из этих противоречий наиболее заметны в странах, на которые больше всего полагается Украина, отмечает издание.
 
В США 39% респондентов заявили, что не доверяют украинскому лидеру, но в Европе эти цифры оказалось «гораздо мрачнее». В Венгрии 83% признались, что не доверяют Зеленскому в той или иной степени. В Италии, Франции и Германии эти цифры составили 60, 53 и 44% соответственно.
 
Пожалуй, самые резкие перемены произошли в Польше. Около 48% заявили, что всё ещё доверяют Зеленскому. Но, по данным Pew, этот показатель среди поляков упал на целых 22% по сравнению с прошлым годом.
 
В Польше и других странах Восточной Европы большая часть изменений, вероятно, объясняется нарастающим недовольством фермеров, которые жалуются, что их разоряет волна дешёвой украинской сельхозпродукции, наводнившая ЕС. Но рейтинг Зеленского упал и в других регионах, обращает внимание WT.
 
В Южной Корее доверие к украинскому президенту сократилось на 15 пунктов с прошлого года и сейчас составляет 51%. В ЮАР его поддерживают только 20% респондентов, что на 12 пунктов меньше, чем годом ранее.
 
Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в Америке, где Трамп обещает, что в случае своего избрания он будет стремиться положить конец украинскому конфликту. Его позиция, похоже, основывается на убеждении, что Киев не сможет победить на поле боя, и дипломатическое решение является единственным реалистичным вариантом, считает The Washington Times.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Times США Северная Америка
теги
Азия Венгрия Владимир Зеленский вооруженный конфликт Восточная Европа Германия Европа Италия опрос переговоры Польша рейтинг Россия США Украина Франция ЮАР Южная Корея
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров