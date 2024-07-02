Новое исследование центра Pew Research Center показывает, что за прошедший год Владимир Зеленский заметно растерял популярность в разных уголках мира. Более того, он не находит былых симпатий даже в соседней Польше, не говоря уже о Венгрии, где ему не доверяют 83% опрошенных, сообщает The Washington Times.

От Европы до Азии и даже на родине «акции Владимира Зеленского обесцениваются». Новое исследование центра Pew Research Center показывает, что комик, ставший политиком, стремительно теряет доверие населения по всему миру, в том числе в соседних европейских странах, включая Польшу, пишет The Washington Times.

В масштабном опросе приняли участие граждане 35 стран. В результате выяснилось, что только 40 % респондентов уверены в том, что Зеленский «правильно поступает в международных делах», в то время как 46 % оказались с этим несогласны. Причём некоторые из этих противоречий наиболее заметны в странах, на которые больше всего полагается Украина, отмечает издание.

В США 39% респондентов заявили, что не доверяют украинскому лидеру, но в Европе эти цифры оказалось «гораздо мрачнее». В Венгрии 83% признались, что не доверяют Зеленскому в той или иной степени. В Италии, Франции и Германии эти цифры составили 60, 53 и 44% соответственно.

Пожалуй, самые резкие перемены произошли в Польше. Около 48% заявили, что всё ещё доверяют Зеленскому. Но, по данным Pew, этот показатель среди поляков упал на целых 22% по сравнению с прошлым годом.

В Польше и других странах Восточной Европы большая часть изменений, вероятно, объясняется нарастающим недовольством фермеров, которые жалуются, что их разоряет волна дешёвой украинской сельхозпродукции, наводнившая ЕС. Но рейтинг Зеленского упал и в других регионах, обращает внимание WT.

В Южной Корее доверие к украинскому президенту сократилось на 15 пунктов с прошлого года и сейчас составляет 51%. В ЮАР его поддерживают только 20% респондентов, что на 12 пунктов меньше, чем годом ранее.

Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в Америке, где Трамп обещает, что в случае своего избрания он будет стремиться положить конец украинскому конфликту. Его позиция, похоже, основывается на убеждении, что Киев не сможет победить на поле боя, и дипломатическое решение является единственным реалистичным вариантом, считает The Washington Times.