Венгерский премьер-министр совершил неожиданный визит в Киев. На личной встрече Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить переговоры с российской стороной, пишет Reuters.

Во время неожиданного визита в украинскую столицу Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить окончания конфликта с Россией. Премьер-министр Венгрии также заявил, что хочет заключить с Киевом большое соглашение о сотрудничестве, сообщает Reuters.

Оба политика выступили с короткими заявлениями перед журналистами после встречи. Орбан сказал, что ценит стремление Зеленского продвигать собственную концепцию мира на конференции в Швейцарии и его намерение провести новый саммит позже в этом году.

«Я попросил президента подумать, нельзя ли изменить порядок и ускорить мирные переговоры, заключив сначала соглашение о прекращении огня. Прекращение огня, связанное с крайним сроком, дало бы шанс ускорить мирные переговоры. Я обсудил эту возможность с президентом и благодарен ему за честные ответы и переговоры», — отметил глава венгерского правительства.

Орбан откровенно критикует западную помощь ВСУ и поддерживает «самые тёплые отношения» с Владимиром Путиным среди всех лидеров ЕС. Его поездка в Киев, куда он последний раз приезжал более десяти лет назад, открыла новую главу во взаимодействии двух стран, отмечает Reuters.