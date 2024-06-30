Экс-советница Белого дома: Украина продолжит проигрывать, несмотря на помощь США

Украинский конфликт представляет собой «войну на истощения». И в этом противостоянии Москва имеет явное преимущество, поскольку обладает гораздо большими людскими и экономическими ресурсами, заявила в интервью Fox Business бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Зеленский призывает союзников ослабить ограничения на использование западного оружия, чтобы его войска — украинцы — могли использовать американское оружие против российских авиабаз на территории России. Существует ли сейчас патовая ситуация на Украине?

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, экс-советница Трампа по национальной безопасности: Несомненно. Она сохраняется уже полтора года. Это ещё одна «бесконечная война», и вот почему: это война на истощение. И какая же страна побеждает в войне на истощение? Большая страна с большим количеством людей и денег. То есть Россия побеждает, но побеждает очень-очень медленно.

И поэтому Зеленский просит эту помощь — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России, — чтобы оставаться на равных. Деньги — 100 миллиардов, которые Соединенные Штаты уже дали, и 20-30 миллиардов, которые мы обещали дать в предстоящие годы, — на самом деле предназначены просто для того, чтобы сохранить положение дел, и медленно проигрывать, медленно терять позиции. А Украина хочет поднять ставку.

Я только что вернулась из поездок по Прибалтике и Восточной Европе вдоль российской границы. Все эти страны и их лидеры говорили мне следующее: «Послушайте, нам нужно больше американского. Нам нужно больше американских денег и больше американского оружия. Мы хотим, чтобы Америка поддержала нас».

И когда вы их спрашиваете: «Какой у вас план?», они отвечают: «Для нас было бы ужасно, если бы Россия победила. И было бы очень здорово, если бы Россия проиграла». А когда вы задаёте вопрос: «Ну и какой у вас план? Как вы собираетесь поступать, ведь вы проигрываете эту войну?» На самом деле у них нет плана, кроме желания, чтобы Америка всё исправила.

СТЮАРТ ВАРНИ: Просто бесконечная война. Кейти, вы как всегда хороши. Большое спасибо за участие в нашей программе. Мы это ценим. До скорой встречи.

Дата публикации 29 июня 2024 года.