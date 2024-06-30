Экс-советница Белого дома: Украина продолжит проигрывать, несмотря на помощь США
СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Зеленский призывает союзников ослабить ограничения на использование западного оружия, чтобы его войска — украинцы — могли использовать американское оружие против российских авиабаз на территории России. Существует ли сейчас патовая ситуация на Украине?
КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, экс-советница Трампа по национальной безопасности: Несомненно. Она сохраняется уже полтора года. Это ещё одна «бесконечная война», и вот почему: это война на истощение. И какая же страна побеждает в войне на истощение? Большая страна с большим количеством людей и денег. То есть Россия побеждает, но побеждает очень-очень медленно.
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