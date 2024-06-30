Канадский журналист: США не могут ослабить Россию — однако упорно продолжают «играть с огнём»

Вашингтону явно не дают покоя успехи России на мировой арене — при этом ослабить Москву у него тоже не получается, утверждает канадский журналист Аарон Мате. В интервью Judging Freedom он признался, что опасается того, как настойчиво США продолжают играть с огнём, пытаясь навредить России. По его словам, «когда вами движет жажда гегемонии и фанатизм, рационально мыслить вы не способны».

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: США сошли с ума? Под США я имею в виду администрацию Байдена… Они стремятся подтолкнуть Россию к более масштабной войне?

ААРОН МАТЕ, канадский журналист: Хотелось бы знать ответ на этот вопрос. В случае с этими людьми проблема в том, что их политика крайне безрассудна и опасна. Уже начинаешь сомневаться, насколько адекватно они оценивают реальность…

Почему они заигрывают с подобной угрозой? Почему готовы принести в жертву такое количество молодых украинцев лишь ради уничтожения молодых россиян, ошибочно полагая, что Россия каким-то образом распадётся, а Путина свергнут? Причём, даже если отставить в сторону всю безумность этой цели, получается ли её достичь на практике?

Возьмём российскую экономику: она не обрушилась, а, напротив, неплохо справляется. Санкции не достигли своих целей. В военном отношении Россия по-прежнему контролирует пятую часть Украины, получая контроль над всё новыми территориями. У Украины положение отчаянное — там распродают государственные активы. Ситуация ужасная. Так что я не понимаю, что толкает их продолжать в том же духе, помимо одержимого желания обескровить своего противника.

США — гегемон, а Россия для американской гегемонии — сдерживающий фактор и противостоит Соединённым Штатам во всех уголках мира — прежде всего в своём регионе, а также в Сирии, где Россия предотвратила захват власти поддерживаемыми США религиозными экстремистами. В Вашингтоне по этому поводу до сих пор много недовольства, как и в связи с тем, что Россия присоединила Крым*, хотя после того, как США поддержали там госпереворот, это было вполне предсказуемо.

Но когда вами движет жажда гегемонии и фанатизм, рационально мыслить вы не способны. Потому я и не знаю, что у этих людей в голове, и меня невероятно тревожит возможное развитие событий. Не думаю, что Россия атакует американские активы. Скажем, в Сирии, я такого вообще не предполагаю. Ни одним своим действием Россия не даёт повод предположить, что она пойдёт на такое усиление напряжённости. На мой взгляд, с учётом возможных последствий Москва в отношениях с Вашингтоном всегда стремилась этот рост напряжённости предотвратить. Но у администрации Байдена нет таких ограничений — она играет с огнём.

Дата выхода в эфир 27 июня 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).