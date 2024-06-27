Гленн Гринвальд: не верить в рост угрозы ядерного уничтожения — настоящее безумие
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: В воскресенье в российском министерстве обороны заявили, что все полётные задания для ракет вводят американские специалисты на основе данных американских спутников. Так обосновывают возложение вины на США: Вашингтон не только предоставил эти ракеты Киеву, но и безусловно играет важнейшую роль в их наведении на цели и запуске. Цитирую: «Министр иностранных дел Сергей Лавров повторил это утверждение во время состоявшейся в понедельник встречи в Минске, отметив, что вооружение «не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности». США поставляют эти ракеты Украине уже более года. Соответствующие комплексы позволяют украинским силам поражать цели на расстоянии до 300 километров (186 миль), по утверждению их производителя — компании Lockheed Martin».
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