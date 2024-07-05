BFM TV: подготовка украинских пилотов F-16 затягивается — Киеву «придётся запастись терпением»

Обучение украинских лётчиков проходит дольше и сложнее, чем ожидалось, признают западные союзники Киева. В связи с этим вероятность того, что мы увидим истребители F-16 в действии на поле боя этим летом, как было обещано, практически сводится к нулю, отмечает BFM TV. В этом процессе пилотам не помогает ни сокращённый срок обучения, ни языковые курсы в США.

Прибудут ли F-16 на Украину этим летом, как было обещано, или в конце года, или даже позже? Как утверждает BFM TV, ответ на этот вопрос с каждым днём становится всё более неопределённым, поскольку подготовка украинских пилотов проходит дольше и сложнее, чем ожидалось.

Наибольшую откровенность в этом вопросе проявляет Дания, считает французский телеканал. По словам Яна Дама, командующего ВВС Дании, где сейчас проходят обучение украинские пилоты, Киеву «придётся запастись терпением». Генерал признаётся, что подготовка лётчиков занимает больше времени, чем ожидалось, — даже при том условии, что обычно на подготовку пилота F-16 уходит от трёх до четырёх лет, а для украинцев этот срок сократился до шести-восьми месяцев.

Одной из причин столь медленной подготовки стало владение — «или, скорее, отсутствие такового» — английским языком, необходимым украинцам для пилотирования американских самолётов. Как объясняет Дам, из-за этого союзникам «пришлось несколько раз менять и адаптировать программу обучения», а украинцам — сперва пройти языковые курсы в США.

На сегодняшний день только около двадцати украинских пилотов смогут приступить к работе — правда, не этим летом, а к концу года, подчёркивает BFM TV. Помимо этого, около сотни украинских солдат должны пройти подготовку в качестве механиков. В настоящему моменту обучение завершает лишь первая группа специалистов — она будет введена в строй к концу лета.