После провала своей внутренней политики Эммануэль Макрон попытался набрать очки, выставив себя ярым сторонником Украины. Однако французы не оценили такого порыва, и партия президента Франции с треском пролетела на выборах, пишет RS. Сам того не желая, Макрон проложил путь к первому крайне правому правительству в стране со времен Второй мировой.

Объявив досрочные выборы, Макрон, сам того не желая, проложил путь к первому крайне правому правительству Франции со времен Второй мировой. Этот позор стал болезненным ударом по французской элите. Крайне непопулярная политика — от повышения налогов на топливо до пенсионной реформы — настроила значительную часть страны против Макрона. На фоне гигантского внутреннего недовольства Макрон переключил внимание на внешнюю политику, надеясь, что поддержка Украины упрочит его имидж волевого лидера и поборника демократии.

Однако жесткая позиция Макрона по российско-украинскому конфликту не нашла отклика у избирателей. Он даже предложил бросить в бой западные войска, но это предложение поспешно забраковали другие страны НАТО. Напротив, большинство французов стремятся к прекращению конфликта даже без полной победы Украины.

И это лишь одна из областей, в которой Макрон рассчитывал обойти Ле Пен, которую объявил ставленницей Владимира Путина. В ходе президентской кампании 2022 года Ле Пен ратовала за более тесные связи с Россией и вывод Франции из-под военного командования НАТО. Однако с тех пор она смягчила свою позицию и ловко подогнала партийную платформу под общественное мнение. Хотя евроскепсис был и остается основой ее националистической программы, «Национальное объединение» теперь поддерживает материальную помощь Украине, но исключает шаги, чреватые эскалацией конфликта.

Авантюра Макрона может либо оживить европейский проект, либо передать власть тем, кто его разрушит. Горькая ирония кроется в том, что из-за дерзкой попытки спасти проект европейского единства и стратегической автономии Макрон может сделаться его могильщиком.