Никакого оружия дальнего радиуса действия для Киева и никаких французских войск на Украине, — Марин Ле Пен вновь в интервью CNN подтвердила неизменность своей позиции в случае победы её партии во втором туре парламентских выборов, назначенных на воскресенье. Опросы общественного мнения указывают на то, что в понедельник утром «Национальное объединение» получит наибольшую долю из 577 мест в Национальной ассамблее, парламенте Франции.

В то время как Украина отдаёт свои территории России, поддержка одного из самых сильных сторонников Киева, похоже, ослабнет, если ультраправые придут к власти на парламентских выборах во Франции в воскресенье, передаёт CNN.

Марин Ле Пен дала обширное интервью корреспонденту CNN Кристиане Аманпур в преддверии второго тура голосования на досрочных парламентских выборах во Франции, назначенных Макроном после ошеломляющих результатов «Национального объединения» на европейских выборах в мае.

В интервью CNN Марин Ле Пен пообещала, что премьер-министр от её партии не позволит Киеву использовать поставляемое Францией оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России и воспрепятствует предложению президента Франции Эммануэля Макрона ввести французские войска на украинскую землю.

«Если Эммануэль Макрон хочет ввести войска в Украину, а премьер-министр против этого, то войска в Украину не направляются», — сказала она CNN. «Последнее слово остается за премьер-министром».

Уверенно позиционируя себя во французском политическом мейнстриме, трижды неудачливый кандидат в президенты Ле Пен производила впечатление уверенной в себе, воинственной фигуры, находящейся в нескольких днях пути от, возможно, величайшей политической победы в своей карьере, отмечается в публикации CNN.

Учитывая, что опросы общественного мнения указывают на то, что в понедельник утром «Национальное объединение» получит наибольшую долю из 577 мест в Национальной ассамблее, хотя, возможно, и не получит абсолютного большинства, Макрон, скорее всего, предоставит им шанс выбрать следующего премьер-министра страны. Юный ученик Ле Пен и лидер партии Джордан Барделла ранее заявлял, что согласится стать премьер-министром только в том случае, если Национальное объединение победит с достаточно большим отрывом.