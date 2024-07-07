Момент истины для Франции — Associated Press o втором туре парламентских выборов

14:52
Павлюченко считает, что Испания выиграет чемпионат Европы
Бывший российский футболист Роман Павлюченко назвал фаворита чемпионата Европы — 2024 в Германии.
14:43
Эрдоган: Путин рассматривает вариант встречи по Сирии в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин изучает возможность проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на турецкой территории.
14:42
Лавров: без помощи США ракеты ВСУ не достигли бы российских регионов
Украинские ракеты не смогли бы долететь до регионов России без поддержки ВСУ со стороны американских военных.
14:42
Зайцева призвала россиян не стесняться на Олимпиаде-2024
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева дала совет российским спортсменам, отобравшимся на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
14:30
МИД Венгрии призвал политиков ЕС «пристегнуть ремни» перед визитами Орбана
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни и внимательно следить» за будущими шагами премьер-министра страны Виктора Орбана в рамках его «миротворческой миссии».
14:29
В «Крыльях Советов» не исключили переход Сергеева в ближайшее время
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возвращении нападающего Ивана Сергеева из «Зенита».
14:28
МЧС: почти 100 частных домов остаются подтопленными в Приморском крае
В МЧС России заявили, что почти 100 частных домов и 177 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморском крае.
14:18
Талалаев — о Роналду: Португалия забила бы больше голов, если бы был профильный форвард
Российский тренер Андрей Талалаев оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
14:16
Лавров: Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов западным оружием
Москва будет реагировать на обстрелы российских регионов западным оружием.
14:14
МЧС предупредило о сильной жаре 8 и 9 июля в Москве
В пресс-службе МЧС Москвы предупредили о сильной жаре 8 и 9 июля в столице.
14:10
Черчесов посетил тренировку «Зенита»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетил тренировку «Зенита» на базе в Удельном парке.
14:05
В Кремле затруднились назвать сроки восстановления отношений с Европой
Назвать сроки восстановления отношений России и Европы крайне затруднительно.
14:04
Макрон проголосовал во втором туре выборов в парламент Франции
Французский лидер Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в парламент Франции.
13:53
Лавров: Москва оценивает не слова, а конкретные шаги Киева по урегулированию
Россия оценивает конкретные шаги украинского правительства по мирному урегулированию конфликта, а не слова и заявления киевских политиков.
13:52
Режим повышенной готовности введён в районе под Волгоградом из-за лесного пожара
Режим повышенной готовности введён в Старополтавском районе Волгоградской области из-за лесного пожара.
13:51
Булыкин — о сборной Англии: игра забывается, результат остаётся
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал выход английской национальной команды в полуфинал чемпионата Европы — 2024 в Германии.
13:43
Relevo: на презентации Мбаппе в «Реале» ожидается более 80 000 человек и световое шоу
Стали известны подробности презентации нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».
13:41
Экс-депутат Рады объяснил готовность Украины к диалогу военными неудачами
Готовность украинских властей к диалогу с Россией через посредников объясняется военными неудачами ВСУ на фронте.
13:37
ВС России нанесли поражение авиатехнике ВСУ на аэродроме базирования
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли поражение авиатехнике ВСУ на аэродроме базирования.
13:28
Более 300 тыс. немецких фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия
Более 300 тыс. немецких болельщиков подписали онлайн-петицию о переигровке матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Испании.
13:26
ВС России уничтожили девять полевых складов боеприпасов ВСУ
В Минобороны РФ заявили, что российские бойцы подразделения Южной группировки войск уничтожили девять полевых складов боеприпасов ВСУ
13:25
Мужчина погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск
В результате обстрела Горловки в ДНР украинской армией погиб один мужчина.
13:23
Силы ПВО России сбили три управляемые авиационные бомбы HAMMER за сутки
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы HAMMER за сутки.
13:21
ВС России освободили населённый пункт Чигари в ДНР
В Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Чигари в ДНР.
13:17
Почти 27% избирателей проголосовали к полудню во втором туре выборов во Франции
Явка во втором туре досрочных парламентских выборов в Национальное собрание Франции по состоянию на 13:00 мск составила 26,63%.
13:17
Кроос написал прощальное письмо, посвящённое завершению карьеры
Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос написал прощальное письмо, посвящённое завершению карьеры футболиста.
13:13
Появились кадры возвращения 20 российских детей из Сирии
В сети опубликовали кадры возвращения на родину 20 российских детей из лагеря беженцев в Сирии.
13:08
Щербакова показала свою первую за четыре месяца тренировку
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова впервые за четыре месяца после операции провела тренировку.
13:06
Песков: Запад внимательно следит за предстоящим визитом Моди в Россию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что западные страны внимательно следят за предстоящим 8—9 июля визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.
13:01
«СТРАНА.ua»: украинский берег реки Тисы обнесли колючей проволокой
На украинском берегу пограничной реки Тисы возвели забор из колючей проволоки.
12:58
Глава Воронежской области: в ПВР перевезли уже около 50 человек
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в связи с ЧС в Подгоренском районе власти перевезли около 50 человек в пункты временного размещения.
12:53
Синоптик Шувалов: начало недели в Москве будет жарким
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале предстоящей недели.
12:51
В Воздушных силах Украины назвали «болезненным» удар по аэродрому в Миргороде
Удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области был болезненным.
12:50
Тикнизян: у меня не было мыслей покинуть «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, готов ли он покинуть московский клуб.
12:47
«СТРАНА.ua»: в Киеве сообщили о новом поджоге автомобиля военнослужащего
Издание «СТРАНА.ua» сообщило, что неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военнослужащего.
12:38
СК возбудил дело после гибели девочки при падении дерева на палатку на Урале
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью девятилетней девочки и травмирования её полугодовалой сестры при падении дерева на палатку в Челябинской области.
12:38
Лавров назвал предвыборную кампанию в США «печальным зрелищем»
Ход предвыборной кампании в США является печальным зрелищем.
12:38
Источник: «Краснодар» близок к подписанию Мартирены из «Расинга»
Уругвайский защитник аргентинского «Расинга» Гастон Мартирена может продолжить карьеру в «Краснодаре».
12:28
Депутат Рады предупредил о последствиях действий ТЦК на Украине
Действия сотрудников ТЦК могут привести к тому, что граждане Украины продолжат оказывать сопротивление военкомам или сбегать от них целыми сёлами.
12:28
Развожаев: в больницах Севастополя остаются шесть пострадавших после атаки ВСУ
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших в результате атаки ВСУ 23 июня сократилось до шести.
12:24
Валиева — единственная российская фигуристка, включённая ISU в регистрируемый пул допинг-тестирования
Российская фигуристка Камила Валиева остаётся единственной россиянкой, которая обязана сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU), в какой отрезок времени где будет точно находиться для прохождения проверки на допинг.
12:20
Лавров: парламентские выборы во Франции «не очень сильно напоминают демократию»
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что парламентские выборы во Франции «не очень сильно напоминают демократию».
12:17
Сальмонеллёз подтвердился у 75 отравившихся едой из кафе в Бурятии
Региональное отделение Роспотребнадзора заявило, что возбудитель сальмонеллёза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозёрске.
12:11
«Хезболла» атаковала военную базу Израиля в Нижней Галилее
Бойцы «Хезболлы» нанесли ракетный удар по военной базе ЦАХАЛ, которая располагается в Нижней Галилее в 35 км от границы с Ливаном.
12:09
Карпов: Сергеев может перейти в «Крылья Советов»
Форвард «Зенита» Иван Сергеев может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
12:07
Парижские магазины готовятся к беспорядкам из-за выборов
Парижские магазины готовятся к беспорядкам на фоне второго тура парламентских выборов.
11:56
Посол Моргулов: БРИКС идёт в сторону создания единой валюты
Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что государства — члены БРИКС обсуждают вопрос создания единой валюты, однако её появление в ближайшем будущем маловероятно. При этом он назвал очевидным движение объединения в данном направлении.
11:52
Тарханов: у Франции и Англии футболисты высокого уровня, но нет командной игры
Российский тренер Александр Тарханов высказался о выходе сборных Франции и Англии в полуфинал чемпионата Европы — 2024 в Германии.
11:41
«СТРАНА.ua»: военные ВСУ в окопах обсуждают повальную коррупцию киевских властей
Издание «СТРАНА.ua» пишет, что военные ВСУ в окопах обсуждают повальную коррупцию киевских властей.
11:38
Мостовой: кто не хочет смотреть матчи Англии — не смотрите, допускаю их победу на Евро
Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал выход сборной Англии в полуфинал чемпионата Европы — 2024 в Германии.