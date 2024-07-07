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Момент истины для Франции — Associated Press o втором туре парламентских выборов

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Во Франции сегодня пройдёт второй тур парламентских выборов, исход которых может привести к формированию в стране первого со времён Второй мировой войны ультраправого правительства, пишет Associated Press. При этом оппоненты националистической партии «Национальное объединение» после первого тура предприняли шаги, чтобы снизить шансы сторонников Ле Пен на получение большинства во французском парламенте.
Момент истины для Франции — Associated Press o втором туре парламентских выборов
AP

Для Франции настал момент истины, пишет Associated Press.

В это воскресенье французским избирателям предстоит сделать решающий выбор в ходе внеочередных парламентских выборов, которые могут привести к формированию первого со времён Второй мировой войны ультраправого правительства.

Националистическая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» имеет шансы впервые получить большинство мест в парламенте, но исход выборов остаётся неопределённым из-за сложной системы голосования и тактических манёвров политических партий.

После первого тура более 200 кандидатов от центристских и левых партий снялись с выборов, чтобы повысить шансы на победу их умеренных оппонентов и попытаться таким образом не допустить триумфа сторонников Ле Пен.

Последние предвыборные опросы показывают, что эта тактика, возможно, уменьшила шансы крайне правых на получение абсолютного большинства в парламенте. Но партия Ле Пен имеет более широкую поддержку, чем когда-либо прежде.

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источник
Associated Press США Северная Америка
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