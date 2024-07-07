Момент истины для Франции — Associated Press o втором туре парламентских выборов

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14:16 Лавров: Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов западным оружием Москва будет реагировать на обстрелы российских регионов западным оружием.

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