Politico: правые положат конец «амбициозным планам» Макрона по обороне Европы и Украины

Если правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен одержит победу на парламентских выборах, Макрон может забыть о всех своих идеях в отношении поддержки Киева и укрепления европейской обороны, считает Politico. Правые депутаты признаются, что совершенно не разделяют взглядов Макрона в вопросах вооружения и обороны и не собираются финансировать сомнительные инициативы президента.

Победа крайне правых на парламентских выборах во Франции «разрушит амбициозные планы французского президента в области европейской обороны», утверждает Politico. По мнению издания, в действительности «Национальное объединение» Марин Ле Пен всё так же остаётся евроскептиком и с подозрением относится к НАТО, несмотря на недавнее смягчение риторики.

В последние месяцы Макрон, казалось, провозгласил себя «знаменосцем украинского дела», предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты всего континента и подтолкнул страны ЕС к выпуску долговых обязательств для покупки оружия и работы над общими оборонными проектами — всё это совершенно противоречит всему, за что выступает «Национальное объединение» Марин Ле Пен, отмечает издание.

«В вопросах обороны мы, вероятно, не будем поддерживать Макрона — и тут он будет обязан уважать волю народа», — заявил один из депутатов «Национального объединения», добавив, что взгляды правых и Макрона в отношении обороны «явно не сходятся».

По мнению Ульрики Франке, старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям, всё, что на данном этапе существует как идея или инициатива Франции — будь то поддержка Украины или оборона Европы, — «уже мертво». «Даже если Макрон продолжит предлагать свои идеи, все мы будем знать, что за ними ничего не стоит: не будет ни финансирования, ни поддержки со стороны правительства или парламента», — приводит Politico слова эксперта.