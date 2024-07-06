RS: Киев настороженно следит за признаками снижения энтузиазма Запада в поддержке Украины

08:13
Один человек погиб в результате обстрела Донецка ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о гибели мужчины в результате обстрела украинскими войсками города.
08:11
Мбаппе: надеюсь помочь Франции в матче с Испанией
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Португалией в матче 1/4 финала чемпионата Европы.
08:03
Режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров ввели в Бурятии
В правительстве Бурятии заявили о введении режима чрезвычайно ситуации регионального характера из-за лесных пожаров.
08:00
«Чемпионат»: «Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с Барко
«Спартак» и полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьел Барко согласовали условия перехода.
07:55
Объект инфраструктуры получил повреждения в Никополе
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в результате ударов в Никополе.
07:49
Песков заявил, что Запад не связывался с Кремлём по инициативам по Украине
Западные политики не проявляли интереса и не связывались с Москвой по поводу мирных инициатив по Украине, озвученных президентом России Владимиром Путиным.
07:36
В России испытали систему охраны объектов с FPV-дронами
На одном из российских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов с использованием FPV-дронов.
07:36
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
07:22
Средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Курской областью за ночь
Российские средства ПВО предотвратили попытки ВСУ атаковать Курскую и Белгородскую области с помощью БПЛА, заявили в Минобороны России.
07:14
Подполье: ВС России ударили по заводу Сумыхимпром, где делают кассетные заряды
Российские военные нанесли удар по заводу Сумыхимпром в Сумах, где производят кассетные заряды для РСЗО, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
06:57
Такер Карлсон: Орбан один из Европы пытается остановить разрушение Украины
Премьер Венгрии Виктор Орбан — единственный европейский лидер, стремящийся остановить полное разрушение Украины, заявил американский журналист Такер Карлсон.
06:41
Байден заявил, что выйдет из президентской гонки, если ему на это укажет Бог
Американский лидер Джо Байден в интервью АВС заявил, что откажется от участия в выборах президента, если ему на это укажет Бог.
06:23
Реформатор Пезешкиан победил на выборах президента Ирана
Экс-глава Минздрава, реформист Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана.
06:17
Байден заявил, что, кроме него, нет квалифицированных кандидатов в президенты США
Американский лидер Джо Байден в интервью АВС заявил, что нет более профпригодного, чем он, кандидата для победы на выборах президента страны.
06:00
Роскачество: в составе кваса не должно быть консервантов и подсластителей
В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как выбрать квас и на что обратить внимание в составе напитка.
05:38
Житель Шебекина пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель Белгородской области пострадал при обстреле ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
05:30
Аналитики составили портреты типичных пассажиров поезда и самолёта
Аналитики «Туту.ру» составили портреты типичных пассажиров поезда и самолёта на основе анализа покупок авиа- и ж/д-билетов. RT ознакомился с результатами исследования.
05:08
Вулин: ЕС не может требовать от Сербии ввести санкции против России
ЕС не может требовать от Сербии присоединения к антироссийским санкциям на фоне обсуждения сербских границ в Косове и Метохии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин.
04:59
Специалист: выловленную рыбу нужно предварительно выдержать в морозилке
Профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Игорь Гламаздин в беседе с RT предупредил, что выловленная из ближайших водоёмов Москвы и области рыба может представлять опасность для здоровья человека.
04:39
Орбан назвал политику НАТО противоречащей главным ценностям альянса
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал политику НАТО противоречащей основным ценностям объединения.
04:19
Жители Турции увидели падающий метеорит
Жители Стамбула, Бурсы и ряда других городов на севере Турции этой ночью смогли увидеть падающий метеорит.
04:08
В Курской области объявлена угроза атаки БПЛА
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об угрозе атаки БПЛА в регионе.
03:49
Байден заявил, что «остановил Путина» и расширил НАТО
Президент США Джо Байден в интервью АВС заявил, что он «остановил Путина» и расширил НАТО, а также сплотил полсотни стран вокруг Украины.
03:27
Байден признался, что не проходил тест на когнитивные способности
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC признался, что не проходил тестов на когнитивные способности.
03:12
ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае, загорелись резервуары с топливом
ВСУ атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края.
02:58
Воздушную опасность объявили в Липецкой области
Сигнал воздушной опасности объявили в Липецкой области.
02:49
Реформист Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана
Экс-глава Минздрава, реформист Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана после обработки 2,5 млн бюллетеней, заявил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.
02:27
Белый дом: на саммите НАТО объявят об усилении систем ПВО на Украине
На саммите НАТО объявят о соглашениях альянса с Украиной по военной подготовке, логистике и финансовой поддержке, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
02:08
В Сумах частично приостановили подачу воды
В украинских Сумах частично приостановили подачу воды на фоне новых взрывов.
01:59
Байден назвал свой провал на дебатах с Трампом отдельным плохим эпизодом
Президент США Джо Байден в интервью АВС назвал свой провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом отдельным плохим эпизодом.
01:40
Новый премьер Британии Стармер подтвердил курс на поддержку Киева
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву.
01:18
В Северной Дакоте сошёл с рельсов грузовой поезд с опасными веществами
Перевозивший опасные вещества грузовой поезд сошёл с рельсов в Северной Дакоте в США.
01:02
Foreign Policy: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС пугает США
США должно насторожить присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС с учётом того, что в объединении будет представлен такой важный регион, как Юго-Восточная Азия.
00:59
Нагельсманн — о поражении Германии: сказал футболистам, что они не заслуживали вылета с Евро, мы были лучше
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от команды Испании в 1/4 финала Евро.
00:51
Испания и Франция сыграют в полуфинале Евро-2024
Стали известны первые участники полуфинала чемпионата Европы по футболу.
00:44
Франция победила Португалию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024
Сборная Франции победила команду Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
00:43
Явка на выборах в Иране составила 49,18%
Во втором туре выборов в Иране явка, по предварительным данным, составила 49,18%, заявил член исполнительного комитета по организации президентских выборов Алиреза Салими.
00:29
Португалия и Франция определят победителя матча 1/4 финала Евро в серии пенальти
Сборные Португалии и Франции определят победителя матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в серии пенальти.
00:24
В Сумах прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Сумы.
00:20
Витинья «показал» жёлтую карточку главному арбитру 1/4 финала Евро с Францией
Нападающий сборной Португалии Витинья «показал» жёлтую карточку главному судье Майклу Оливеру во время матча 1/4 финала Евро-2024 с командой Франции.
00:10
Белый дом: Байден продолжит работать в полную силу, в том числе поздно вечером
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе поздно вечером.
00:04
Дегтярёв: мировой спорт без россиян теряет, признают абсолютно все
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что все в мире признают отрицательное влияние отстранения россиян на мировой спорт.
23:56
Боец Москва рассказал RT, что их БПЛА сбрасывают колонки с призывом сдаться
Командир расчёта с позывным Москва рассказал военкору RT Илье Васюнину, что их беспилотники сбрасывают колонки с призывом сдаться.
23:50
Португалия и Франция не смогли выявить победителя в основное время матча 1/4 финала Евро
Сборные Португалии и Франции сыграли вничью в основное время матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
23:49
В Иране завершился второй тур выборов президента
Представитель избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами в эфире телеканал IRIB заявил, что голосование во втором туре выборов президента страны завершено.
23:41
Премьер Словакии Фицо впервые выступил на публике после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился перед публикой после попытки покушения на него.
23:41
Шольц: сборная Германии своим выступлением на Евро вселила энтузиазм всей стране
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал поражение сборной страны в четвертьфинале Евро-2024.
23:35
Байден встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9—11 июля.
23:27
Кабмин России утвердил план мероприятий по укреплению традиционных ценностей
Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
23:24
Гридин подписал контракт новичка с «Калгари»
Российский нападающий Матвей Гридин подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари».