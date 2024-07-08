«Антиукраинские, антиизраильские, антиевропейские левые ввергнут страну в хаос» — Welt об итогах выборов во Франции

Выборы во Франции закончились победой левых и фракции Жан-Люка Меланшона. Корреспондент Die Welt в Париже отмечает антиукраинский, антиизраильский и антиевропейский настрой отдельных победивших депутатов и полагает, что для Германии и Европы такой результат не лучше победы Ле Пен. Она также считает, что выборы ввергли Францию в хаос и у неё ещё долго не будет сильного правительства.

ТОМАС КЛЮГ, ведущий Welt: Доброе утро, Париж, с нами на связи Доротея Шупелиус. Доротея, что будет дальше после этих выборов?

ДОРОТЕЯ ШУПЕЛИУС, корреспондент Welt в Париже: Доброе утро из Парижа, Томас. Франция падает в политический хаос. Продвижение Марин Ле Пен было предотвращено — это была одна из целей Макрона — но ситуация далеко не радужная. В обозримом будущем Францией теперь будут управлять шаткие коалиции, которые зависят от крайних маргиналов и могут рухнуть в любой момент.

Нет правительства большинства. Кроме того, нам следует повнимательнее присмотреться к Левому фронту, поскольку этот союз был основан лишь недавно, и основывается только на желании предотвратить победу Национального объединения. Это значит, что внутри этого Союза нет общей ориентации, общей партийной программы. В этой коалиции есть конкуренция, и неясно, кто будет выдвигать премьер-министра.

Нынешний премьер-министр уйдёт в отставку сегодня. 36-летний (Габриэль Атталь. — ИноТВ) находится у власти всего пять с половиной месяцев, а вчера вечером, когда он обратился к Франции, он в очередной раз явно дистанцировался от Макрона и заявил, что это не его решение распустить Национальное собрание. А целиком и полностью решение Макрона, которое он считает неправильным.

Итак, вывод: Франция погружается в хаос, не имеет премьер-министра и частично имеет левоэкстремистскую ориентацию. Этот Левый фронт также обеспечил сильный приток такой партии, потому что партия Меланшона получила наибольшее количество голосов и именно она придерживается более радикальных взглядов.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая Die Welt: Конечно, эти выборы также имеют последствия далеко за пределами Франции. Что это означает для Германии, а также для Европы?

ДОРОТЕЯ ШУПЕЛИУС: Для этого нам нужно ещё раз взглянуть на этот левый фронт. В нём активно высказываются антиизраильские позиции, пропалестинские позиции и, прежде всего, со стороны партии Меланшона, антиевропейские позиции. Европейское сотрудничество между Францией и Германией было основано на консенсусе и совместной работе. Если теперь посмотреть, что находится в партийной программе партии Меланшона, то нельзя предположить в ней ничего хорошего.

Особенно когда речь идёт о вопросах, которые могут коснуться, например, Украины или Израиля. И вообще, надо ещё раз отметить: эти выборы были отнесены к историческим, поскольку считалось, что на первом месте окажется Национальное Объединение. Они остаются историческими, хотя «Национальное объединение» неожиданно оказалось на третьем месте, поскольку Франция сейчас погружается в политический хаос.

По сути, существует правительственный вакуум. Нечто подобное произошло недавно в Испании и Бельгии, так как правительство будет продолжать заниматься своими повседневными делами даже без премьер-министра. Но это означает, что они не могут принимать никаких новых решений.

Олимпийские игры в Париже начнутся через две недели. В случае нападения, террористического акта или аналогичной чрезвычайной ситуации это правительство не сможет принимать новые решения, такие как объявление новых мер безопасности, или как-то ещё реагировать осмысленным образом. Это также будет означать, что напряжённая ситуация на улицах Парижа, свидетелями которой мы были здесь вчера, не обязательно утихнет.

ТОМАС КЛЮГ: Благодарим Доротею, которая была на связи из Парижа.

Дата выхода в эфир 8 июня 2024 года.