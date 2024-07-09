El Mundo: НАТО отчаянно пытается больше помогать Киеву, но ему трудно изыскивать новые возможности

На стартующем во вторник саммите НАТО члены блока попытаются ещё на год сохранить помощь Киеву на текущем уровне, пишет El Mundo. В статье при этом отмечается, что блок старается сделать для Украины больше, но ему трудно изыскивать новые возможности для оказания дальнейшей поддержки.

На саммите НАТО его члены попытаются как минимум сохранить текущий уровень военной поддержки Украины ещё на год, пишет El Mundo.

В частности, страны-члены блока планируют взять на себя обязательства продолжать поставки Киеву оружия и боеприпасов на нынешних уровнях в течение как минимум ещё одного года, надеясь успокоить Украину и показать президенту России Владимиру Путину, что они не собираются её бросать.

Президент США Джо Байден встретится со своими коллегами в Вашингтоне для участия в трёхдневном саммите, который стартует во вторник. Альянс будет отмечать своё 75-летие на фоне того, как российские войска продолжают наращивать своё преимущество в украинском конфликте.

НАТО отчаянно пытается сделать для Киева больше, но ему трудно изыскать новые возможности для дальнейшей поддержки. Союзники по НАТО уже предоставляют 99% получаемой Украиной военной поддержки. В ближайшее время альянс осуществит поставку военной техники Киеву. Однако остаются две «непреодолимые линии»: Украина не сможет вступить в альянс до тех пор, пока не закончится конфликт, и НАТО не будет отправлять войска в эту страну.

В статье также отмечается, что на последнем саммите члены блока договорились ускорить процесс принятия Украины в альянс, однако до её вступления, скорее всего, остаётся ещё много лет.