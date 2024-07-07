США просто не могут в одиночку делать всё и сразу — New York Times о необходимости изменений в НАТО

На фоне 75-й годовщины НАТО становится всё более очевидно, что европейцам нужно взять на себя больше ответственности за собственную оборону, пишет член редколлегии The New York Times Фара Стокман. По её словам, США уже «просто не могут в одиночку делать всё и сразу», поэтому эта «незаменимая нация должна стать чуть менее незаменимой».

НАТО должно измениться, пишет член редколлегии The New York Times Фара Стокман.

В то время как лидеры стран Североатлантического альянса собираются во вторник в Вашингтоне на празднование 75-й годовщины блока, около 90 тыс. американских военнослужащих находятся в Германии, Италии, Великобритании и других странах, составляя значительную часть из 500-тысячного контингента НАТО, находящегося в состоянии повышенной готовности.

Непомерное присутствие Америки выражается не только в численности войск. Согласно базе данных Ukraine Support Tracker, из $206 млрд военной и невоенной помощи, выделенных Украине различными странами, $79 млрд поступили из США.

Однако теперь становится всё более очевидным, что европейцам нужно взять на себя больше ответственности за собственную оборону не только потому, что Дональд Трамп и изоляционистское крыло Республиканской партии активно жалуются на то, что Вашингтону приходится защищать богатые страны, при этом последние не тратят огромные средства на свои вооружённые силы и могут позволить себе такие меры социальной поддержки, о которых Америка может только мечтать.

По мнению автора, Европа должна заняться своей обороной ещё и потому, что официальные лица США всё больше сосредотачиваются на создаваемых Китаем проблемах, которые в предстоящие годы будут требовать ещё больше внимания и ресурсов, особенно с учётом растущего сотрудничества между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном.

«Соединённые Штаты просто не могут в одиночку делать всё и сразу. Будущее требует хорошо вооружённых и боеспособных союзников. Незаменимая нация должна стать чуть менее незаменимой», — отмечает Стокман.