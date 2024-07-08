Экс-советник Меркель: мы совершили ошибку в 2008 году, оставив для Украины двери НАТО открытыми

Запад перешёл на Украине красную линию, когда в 2008 году пообещал Украине в неопределённом будущем членство в НАТО, считает экс-генерал Эрих Вад. В интервью YouTube-каналу SaneVox Deutsch бывший военный советник Ангелы Меркель называет решение Бухарестского саммита НАТО ошибкой, потому что Москва никогда не согласится с Украиной в НАТО. С Трампом в Белом доме, однако, становится более вероятным раздел Украины на две части, при котором западная часть страны всё же может оказаться в НАТО.

ПАСКАЛЬ ЛОТТАЗ, исследователь нейтралитета: Я всегда представляю точку зрения и анализ того, что нейтральность также является очень важной концепцией (политического. — ИноТВ) реализма. И я думаю, что нейтралитет для Украины был бы «тем самым решением». Вы согласны со мной или нет?

ЭРИХ ВАД, экс-советник Ангелы Меркель: Да, я думаю, что в прошлом эта концепция была правильной. Целью было учесть интересы безопасности России, но этот путь был оставлен в 2014 году, вы это знаете. Затем последовало присоединение Крыма* — в конечном счёте это было ещё и реакцией на то, что с точки зрения России неприемлемо то, что Украина, в конце концов, начала уплывать в членство в НАТО.

Я сам был там на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Германия и Франция отвергли это самое членство в НАТО. И ошибка, на мой взгляд, заключалась в том, что эту перспективу оставили открытой. Для русских это было, как сказал Бернс, американский посол в Москве в то время, «просто очень тёмно-красной линией». И таковой остаётся по сей день.

Но, возможно, что это время прошло, и с тех пор произошло много событий. Бывший канцлер Ангела Меркель попыталась сохранить то, что можно было сохранить в Минских соглашениях. И это в конечном счёте потерпело поражение. И сегодня у нас новая ситуация. И что касается Дональда Трампа, его менталитета...

Я могу себе представить, что если он станет президентом, то просто позвонит своему, цитата, «другу Владимиру» и скажет: давайте закончим с этим, просто поделим. И тогда я не исключаю, что Западная Украина на определённых условиях может в итоге вступить в НАТО. Так что это дело будущего. Возможно, мы также движемся к корейскому решению, и всё это останется в подвешенном состоянии. В Корее это хорошо сработало с этой демаркационной линией.

Нам просто придётся подождать, я не ясновидящий. Чего я не вижу, так это военного решения в этой войне.

Дата публикации 5 июля 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).