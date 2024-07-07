Hill: НАТО не отвечает запросам новой эры многополярности

По случаю 75-летней годовщины на саммите НАТО вспомнят все его успехи, однако новая эра многополярности приведёт его к неизбежному краху, считает обозреватель The Hill Эндрю Латам. По его словам, блок разработан для борьбы с одной угрозой и плохо адаптируется к вызовам XXI века.

На следующей неделе мировые лидеры соберутся в Вашингтоне на празднование 75-летней годовщины НАТО, пишет обозреватель The Hill Эндрю Латам. По этому случаю вспомнят все успехи альянса в сдерживании советской угрозы, демилитаризации Германии и возвышении США, которые, однако, стали причинами его упадка.

После «победы» в холодной войне Европа и Канада перестали укреплять военный потенциал и делать взносы для поддержания коллективной безопасности. Разоружённая Германия потеряла стимул для увеличения трат на оборону из-за членства в НАТО. Наконец, США как лидер блока взвалили на себя несоразмерно большую часть финансового и военного бремени, что подорвало их отношения с партнёрами и приверженность альянсу.

При этом главной причиной «неизбежного краха» НАТО автор статьи называет сдвиг в полярности на международной арене за последние десятилетия. Альянс задумывался во время борьбы двух держав, после распада СССР мир оказался однополярным, однако теперь он вступил в новую эру многополярности благодаря укреплению региональных сил.

Проблема в том, что адаптация НАТО к такой реальности может оказаться невозможной и не стоящей колоссальных затрат. Жёсткий процесс принятия решений на основе консенсуса разработан для мира с одной угрозой и плохо подходит для быстро меняющегося и динамичного многополярного мира. Возвышение новых государств с конкурирующими интересами осложняет достижение согласия по ряду вопросов безопасности.

Вопрос, на который должны ответить США и его европейские союзники, состоит не в том, можно ли спасти НАТО, а в том, стоит ли. Деньги, которые необходимы для его поддержания, можно с большей пользой потратить на более гибкую и адаптирующуюся архитектуру безопасности для решения проблем XXI века. Так что, скорее всего, свой вековой юбилей альянс уже не встретит