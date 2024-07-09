Hill: несговорчивого Байдена может ожидать «переворот» на съезде партии

Джо Байден не желает сниматься с президентских выборов, и это вызывает большую досаду среди демократов в конгрессе, отмечает политтехнолог Майкл Старр Хопкинс в интервью The Hill. По словам Хопкинса, после прошедших праймериз делегаты обязаны признать Байдена кандидатом от партии, однако на фоне протестов и просевшего рейтинга будущее нынешнего президента туманно.

ВЕДУЩИЙ RISING: Что вы слышите на Капитолийском холме по поводу этой медийной катастрофы для Байдена? Похоже, что давление нарастает. Введите нас в курс дела.



МАЙКЛ СТАРР ХОПКИНС, политтехнолог Демократической партии: Когда я говорю с персоналом на Капитолийском холме, я вижу много досады, потому что президент даёт им понять, что ни в коем случае не снимется с выборов. А когда я говорю с людьми, связанными с предвыборной компанией, реакция очень неоднозначна. Потому что он заявляют, что не снимется с выборов, но многие из них считают, что всё предрешено. Когда члены палаты представителей и сената вернутся к работе, они будут призывать его выйти из президентской гонки. Но он отказывается!



ВЕДУЩИЙ RISING: Он не показывает ни малейшего признака того, что хочет выйти из гонки. Джессика, что вы теперь думаете по этому поводу? Я по-прежнему считаю, что он никуда не уйдёт.



ВЕДУЩАЯ RISING: Когда видные члены партии не хотят, чтобы кандидат баллотировался в президенты, что это за партия? Это идеальный сценарий для чего-то вроде переворота на предстоящем в этом году национальном съезде Демократической партии. Майкл, как вы оцениваете такую перспективу?



МАЙКЛ СТАРР ХОПКИНС: Думаю, это всё более и более вероятно. Если президент Байден действительно решит, что не уйдёт, что бы ни случилось, будут проблемы с делегатами. Потому что начинают поступать сведения о том, что некоторых из этих делегатов всё усерднее пытаются увести с байденовского пути, сделать вопрос открытым. Я бы сказал, лучший путь для демократов — это выдвижение Камалы Харрис, а с ней и кого-нибудь вроде Джоша Шапиро в качестве кандидата в вице-президенты. Но если мы сделаем вопрос открытым на съезде, нас действительно ждёт хаос.



ВЕДУЩИЙ RISING: Разве для этого не требуется, чтобы Байден отпустил своих делегатов? Он ведь, кажется, выиграл этих делегатов (на праймериз Демократической партии. — ИноТВ). При каких обстоятельствах они не обязаны голосовать за него? Знаю, что такие обстоятельства существуют, тут мы уже входим в тонкости... Но на данный момент, если он не распорядится иначе, чрезвычайно вероятно, что они выберут его в качестве кандидата от партии.



МАЙКЛ СТАРР ХОПКИНС: Да, демократы избавились от так называемых суперделегатов, так что первое голосование (на праймериз. — ИноТВ) накладывает на них обязательства. Вероятно, любые попытки уйти от обязательств выбрать его кандидатом (Байдена. — ИноТВ) приведут к разбирательствам в суде. Но в конечном итоге чего Байден не хочет, так это идти на съезд в атмосфере протестов, когда его рейтинг и так уже просел и теперь представляется всё более вероятным, что он поспособствует приходу к власти Дональда Трампа. Так что приближается момент принятия решения: у демократов чуть меньше двух недель, чтобы предложить какой-то план.



Дата выхода в эфир 08 июля 2024 года.