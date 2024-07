Fox News: республиканцы уверены, что из-за слабого Джо Байдена демократы находятся в «свободном падении»

Опросы ведущих СМИ США свидетельствует, что Джо Байден отстаёт от Дональда Трампа. «Избиратели выражают обеспокоенность касательно когнитивных способностей Байдена», — сообщает Fox News. Кроме того, острыми остаются проблемы нелегальной миграции, инфляции и роста расходов на бензин. Республиканцы считают, что их конкурент — Демократическая партия США, находится в «свободном падении» из-за слабого Байдена, в то время как за них играют успехи Дональда Трампа во время первого президентского срока.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Они пытаются вытеснить меня из (предвыборной. — ИноТВ) гонки.





ГОЛОС В ТОЛПЕ: Нет!



ДЖО БАЙДЕН: Позвольте мне выразиться предельно ясно: я остаюсь в гонке! Я одержу победу над Дональдом Трампом! В 2020-м я одержу над ним новую победу! И, кстати говоря, мы сделаем это снова в 2024 году.



МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox News: Согласно недавним опросам, проведённым The Wall Street Journal, The New York Times, CBS и CNN, бывший президент Трамп опережает президента Байдена, и его преимущество составляет от 2 до 6 процентных пунктов. Избиратели выражают обеспокоенность касательно когнитивных способностей Байдена. Им также известны его «заслуги»: инфляция выросла более чем 19%, цены на энергоносители подскочили почти на 36%, бюджет (страны на 2025 финансовый год. — ИноТВ) составит около 7 миллиардов долларов, его политика открытых границ привела к тому, что в Америку незаконно въехало более 10 миллионов мигрантов. Среди республиканцев растёт обеспокоенность, что нелегальные мигранты могут принять участие в ноябрьских выборах, что, разумеется, незаконно. К нашей программе присоединился Майкл Уотли, председатель Национального комитета Республиканской партии, съезд которой намечен на следующую неделю. Господин Уотли, очень рады видеть вас этим утром, добро пожаловать!





МАЙКЛ УОТЛИ, председатель Национального комитета Республиканской партии: Мария, я очень рад быть здесь этим утром.



МАРИЯ БАРТИРОМО: Разумеется, до съезда осталась всего неделя, хотелось бы узнать, как идёт подготовка, но сначала позвольте поинтересоваться, что вы думаете о новостях этого утра. Наш вашингтонский корреспондент Чад Перграм сообщает, что сегодня в 2 часа по восточному времени Хаким Джеффрис провёл виртуальную конференцию с ведущими демократами комитетов Палаты представителей, чтобы обсудить будущее Джо Байдена. Что вы об этом думаете?



МАЙКЛ УОТЛИ: Мы сейчас наблюдаем демократов в свободном падении. Есть только два варианта (развития событий. — ИноТВ). Первый: после съезда (Демократической партии. — ИноТВ) крайне ослабленный Джо Байден всё же примет участие во всеобщих выборах. Второй: он выйдет из гонки, и им придётся решать, кто займёт его место. Мы же продолжим предвыборную гонку с Дональдом Трампом во главе. Весь этот избирательный цикл, по сути, сводится к противостоянию силы и слабости. По сути, это противостояние заслуг. Заслуги Дональда Трампа, когда он занимал пост президента, свидетельствуют о его силе. Сильная экономика до пандемии коронавируса и восстанавливающаяся экономика после. Он занимал сильную позицию на мировой арене. При нём была сильная южная граница. Сейчас, при Джо Байдене, ничего подобного сказать нельзя. А все остальные демократы не хотят менять планы, не хотят менять политический курс, намеченный Джо Байденом для Демпартии в последние 4 года.

Дата выхода в эфир 8 июля 2024 года.