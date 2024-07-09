Fox News: республиканцы уверены, что из-за слабого Джо Байдена демократы находятся в «свободном падении»
ДЖО БАЙДЕН: Позвольте мне выразиться предельно ясно: я остаюсь в гонке! Я одержу победу над Дональдом Трампом! В 2020-м я одержу над ним новую победу! И, кстати говоря, мы сделаем это снова в 2024 году.
МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox News: Согласно недавним опросам, проведённым The Wall Street Journal, The New York Times, CBS и CNN, бывший президент Трамп опережает президента Байдена, и его преимущество составляет от 2 до 6 процентных пунктов. Избиратели выражают обеспокоенность касательно когнитивных способностей Байдена. Им также известны его «заслуги»: инфляция выросла более чем 19%, цены на энергоносители подскочили почти на 36%, бюджет (страны на 2025 финансовый год. — ИноТВ) составит около 7 миллиардов долларов, его политика открытых границ привела к тому, что в Америку незаконно въехало более 10 миллионов мигрантов. Среди республиканцев растёт обеспокоенность, что нелегальные мигранты могут принять участие в ноябрьских выборах, что, разумеется, незаконно. К нашей программе присоединился Майкл Уотли, председатель Национального комитета Республиканской партии, съезд которой намечен на следующую неделю. Господин Уотли, очень рады видеть вас этим утром, добро пожаловать!
МАРИЯ БАРТИРОМО: Разумеется, до съезда осталась всего неделя, хотелось бы узнать, как идёт подготовка, но сначала позвольте поинтересоваться, что вы думаете о новостях этого утра. Наш вашингтонский корреспондент Чад Перграм сообщает, что сегодня в 2 часа по восточному времени Хаким Джеффрис провёл виртуальную конференцию с ведущими демократами комитетов Палаты представителей, чтобы обсудить будущее Джо Байдена. Что вы об этом думаете?
МАЙКЛ УОТЛИ: Мы сейчас наблюдаем демократов в свободном падении. Есть только два варианта (развития событий. — ИноТВ). Первый: после съезда (Демократической партии. — ИноТВ) крайне ослабленный Джо Байден всё же примет участие во всеобщих выборах. Второй: он выйдет из гонки, и им придётся решать, кто займёт его место. Мы же продолжим предвыборную гонку с Дональдом Трампом во главе. Весь этот избирательный цикл, по сути, сводится к противостоянию силы и слабости. По сути, это противостояние заслуг. Заслуги Дональда Трампа, когда он занимал пост президента, свидетельствуют о его силе. Сильная экономика до пандемии коронавируса и восстанавливающаяся экономика после. Он занимал сильную позицию на мировой арене. При нём была сильная южная граница. Сейчас, при Джо Байдене, ничего подобного сказать нельзя. А все остальные демократы не хотят менять планы, не хотят менять политический курс, намеченный Джо Байденом для Демпартии в последние 4 года.