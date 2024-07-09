Politico: Трамп заявил, что Байден не снимется с выборов — «у него есть эго, и он не хочет уходить»

12:28
Бейл: для сборной Нидерландов полуфинал с Англией будет очень лёгким
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказал мнение, что для Нидерландов полуфинал чемпионата Европы с Англией будет лёгким.
12:22
МИД КНР: НАТО создаёт чрезвычайно высокие риски безопасности во всём мире
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Североатлантический альянс создаёт чрезвычайно высокие риски безопасности во всём мире.
12:18
В Гагаузии задержали шесть человек из оппозиционного блока «Победа»
Молдавские правоохранители задержали шестерых активистов оппозиционного блока «Победа» после обысков в офисе лидера объединения Илана Шора в Комрате.
12:17
Россия передала Индии предложения по плавучим АЭС
В апреле Россия передала Индии собственные предложения по плавучим АЭС, заявили в «Росатоме».
12:16
Metaratings: «Спартак» близок к подписанию голкипера Довбни
Голкипер Александр Довбня может перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно.
12:11
Путин и Моди приехали на выставку «Россия» на ВДНХ
Президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди приехали на ВДНХ, чтобы посетить международную выставку-форум «Россия».
12:03
В «Зените» опровергли информацию о завершении трансфера Соболева
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о завершении трансфера нападающего «Спартака» Александра Соболева.
11:58
В КБР задержали 10 подозреваемых в создании экстремистского сообщества
Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике заявила, что сотрудники правоохранительных органов задержали десять жителей региона по подозрению в создании экстремистского сообщества.
11:54
Системы ПВО сбили четыре БПЛА над Астраханской и Белгородской областями
Российские средства ПВО сбили ещё три украинских беспилотника над Астраханской областью, а также один БПЛА над Белгородской областью.
11:53
Организаторы Уимблдона сожалеют о снятии Калинской из-за травмы
Пресс-служба Уимблдона прокомментировала снятие российской теннисистки Анны Калинской с турнира из-за травмы.
11:49
Сёмин: мы увидим столкновение обороны Франции и атаки Испании
Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение касательно полуфинального матча чемпионата Европы с участием Испании и Франции.
11:42
Три человека пострадали при обстреле ВСУ Кременной в ЛНР
В результате обстрела со стороны украинских военных города Кременная в Луганской Народной Республике пострадали три человека.
11:40
Захарова: попадание NASAMS на территорию детской больницы — подтверждённый факт
Многочисленные свидетели подтвердили, что одна из западных ракет NASAMS угодила в строение на территории детской больницы в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
11:37
Орбан направил письмо ЕС по итогам встречи с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза.
11:35
Красич не считает чемпионат Европы по футболу скучным
Бывший футболист «Ювентуса» и ЦСКА Милош Красич высказал мнение о чемпионате Европы.
11:28
В Альянсе турагентств назвали направления для отдыха за 200 тысяч рублей
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал в беседе с RT о туристических направлениях стоимостью 200 тыс. рублей за двоих.
11:27
Посетитель тира в Подмосковье направил оружие на сотрудника
Не попав по мишени, посетитель тира в Раменском парке направил оружие на сотрудника.
11:27
В Москве ликвидировали возгорание в общежитии МГУ
В пресс-службе МЧС Москвы рассказали RT о ликвидации возгорания в общежитии МГУ.
11:22
Песков рассказал о намерении России и КНДР развивать партнёрство во всех сферах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пхеньян планируют углублять сотрудничество во всех возможных сферах.
11:22
«Чемпионат»: Соболев близок к переходу в «Зенит» за €12 млн с учётом бонусов
Нападающий «Спартака» Александр Соболев может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.
11:20
Собянин: более 33 тысяч человек прошли обучение по программам МБМ с начала года
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что уже более 33 тыс. человек с начала года получили образовательную поддержку ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).
11:19
Собянин: единый цифровой контур здравоохранения сформирован в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря введению системы ЕМИАС и проведённой в медучреждениях модернизации в столице удалось сформировать единый цифровой контур здравоохранения.
11:19
В Москве открылась фотовыставка о знаменитых столичных семьях
В Год семьи Главархив Москвы подготовил выставку фотографий, посвящённую семейной жизни знаменитых москвичей. Она открылась на Гоголевском бульваре и будет доступна до 8 августа.
11:18
В Москве восстановят 81 дом в стиле неоклассицизма в 2024 году
В Москве в текущем году реконструируют 81 дом в стиле неоклассицизма в рамках масштабной программы капитального ремонта жилого фонда.
11:18
Победителями Российской робототехнической олимпиады стали 14 московских команд
Победителями и призёрами Российской робототехнической олимпиады, завершившейся в Оренбурге, стали 14 команд из Москвы.
11:18
В Москве наградили финалистов конкурса «Московские мастера» в сфере туризма
В Москве 8 июля прошла церемония награждения победителей городского конкурса «Московские мастера» в сфере туризма.
11:17
В Москве более 300 тысяч семей получили статус многодетных с 2021 года
В Москве цифровое удостоверение многодетной семьи в мобильном приложении «Мой id» получили свыше 11 тыс. семей с февраля 2024 года.
11:16
Специалист Жуков отметил сезонное оживление на рынке съёмного жилья в Москве
Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков сообщил, что в начале июля цены на арендное жильё в Москве немного выросли, и рассказал, где можно найти самые бюджетные предложения.
11:14
Черчесов — о будущем Джикии: видел его — похудевший, «спортсменистый»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказал мнение касательно будущего защитника Георгия Джикии.
11:14
Боец России рассказал о захвате опорного пункта ВСУ
Боец ВС России с позывным Персик рассказал RT о захвате опорного пункта ВСУ.
11:05
Песков: Россия наносит удары на Украине только по военным целям
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВС России наносят удары на Украине исключительно по военным целям.
11:01
Захарова обвинила журнал Nature в национализме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский журнал Nature в национализме из-за отказа публиковать российских учёных с упоминанием Московского физико-технического института.
11:01
Песков: Кремль будет «максимально внимательно» следить за саммитом НАТО
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти России будут «максимально внимательно» следить за саммитом НАТО 9—11 июля.
11:01
Карпов: «Зенит» и «Динамо» проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Облякову
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков может сменить клуб в летнее трансферное окно.
10:57
Синоптик Ильин дал прогноз погоды в Москве на неделю
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT дал прогноз погоды в Москве на неделю.
10:54
Зурабишвили обвинила власти в санкциях со стороны ЕС и США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили указала на вину правительства в переносе совместных учений с США «Достойный партнёр — 2024», а также в заморозке выделенных средств.
10:54
BFMTV: прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Пен
Прокуратура Парижа начала судебное расследование против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с подозрениями в незаконном финансировании её кампании на президентских выборах в 2022 году.
10:52
«Матч ТВ»: Веснина была допущена до участия на Олимпийских играх в Париже
Трёхкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже.
10:45
Представитель Каневского опровергла слухи об опухоли у телеведущего
Представитель Леонида Каневского в разговоре с RT опровергла слухи об опухоли у телеведущего.
10:45
Спортивный врач рассказал о сроках восстановления легкоатлета Чермошанского
Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий высказался о сроках восстановления прыгуна в длину Артёма Чермошанского.
10:41
Минфин: расходы бюджета России на нацпроекты исполнены на 45,9% от плана
Министерство финансов России заявило, что расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 июля, по предварительной информации, исполнены на 1,414 трлн рублей, или на 45,9% от годового плана.
10:32
Рабьо: Испания показывает лучший футбол на Евро-2024
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказал мнение, что Испания показывает лучший футбол на чемпионате Европы.
10:31
СВР: ключевую роль в разжигании революции в Грузии должна сыграть Зурабишвили
США могут готовить «цветную революцию» в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили, заявили в СВР.
10:30
СВР: план США по смене власти в Грузии предусматривает «сакральную жертву»
В пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что план США по смене власти в Грузии предусматривает «сакральную жертву» из числа протестующих.
10:30
СВР: США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам выборов
В Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по результатам парламентских выборов в стране.
10:23
Титов — об уходе Соболева в «Зенит»: нет патриотизма, который был у меня
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение о возможном переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».
10:19
Минобороны России: наёмники на Украине открыто кричат по радио о потерях
Оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч рассказал, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, кричат в радиоэфире о потерях и раненых.
10:15
Росавиация: ограничения на работу аэропортов Волгограда и Астрахани сняты
В Росавиации заявили о снятии ограничений на работу аэропортов Волгограда и Астрахани.
10:14
Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до шести
Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина выросло до шести, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
10:14
Черышев: в матче Испании и Франции будет много осторожности и дисциплины в обороне
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказал мнение касательно полуфинального матча чемпионата Европы с участием Испании и Франции.