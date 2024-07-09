Politico: Трамп заявил, что Байден не снимется с выборов — «у него есть эго, и он не хочет уходить»

Джо Байден продолжит сопротивляться давлению однопартийцев-демократов и не станет сниматься с президентских выборов, — об этом, как сообщает Politico, заявил экс-президент США Дональд Трамп. При этом он отметил, что если глава Белого дома всё-таки снимет свою кандидатуру, то на смену ему в президентской гонке придёт Камала Харрис.

Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что оказавшийся в сложной ситуации Джо Байден всё же останется кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года, сообщает Politico.



«Мне кажется, что он вполне может остаться. У него есть эго, и он не хочет уходить. Он не хочет этого делать», — сказал Трамп в общении с ведущим Fox News Шоном Хэннити.



После провального выступления на дебатах Байден отверг призывы ведущих деятелей Демократической партии, требовавших от него сняться с выборов. По прогнозам Трампа, Байден продолжит сопротивляться этому давлению.



«Никто не хочет сдаваться таким образом», — сказал Трамп.



Трамп также заявил, что демократы не смогут помешать Байдену участвовать в президентской гонке, поскольку он собрал достаточно голосов делегатов, чтобы стать единым кандидатом на национальном съезде Демократической партии, который пройдёт в следующем месяце.



«Если он не скажет: «Я ухожу», они ничего не смогут сделать, чтобы избавиться от него», — сказал Трамп, добавив, однако, что кабинет Байдена может отстранить президента от занимаемой должности, применив 25-ю поправку к конституции США.



Трамп также высказал прогноз, что если Байден всё-таки снимется с выборов, то вместо него кандидатом от демократов станет нынешний вице-президент Камала Харрис.



«Если он по какой-либо причине снимется — а я не думаю, что он хочет уходить — но если он уйдёт, то это будет она», — сказал Трамп.