NYP: «тяжёлый удар» — латиноамериканцы не хотят голосовать за Байдена

Испаноязычные избиратели не будут голосовать за Байдена, пишет The New York Post. Катастрофическая миграционная политика нынешней администрации заставила и эту группу отвернуться от демократов. Они готовы поддержать Трампа или других кандидатов, кроме выдвиженцев демократической партии.

На грядущих президентских выборах испаноязычные граждане США будут голосовать за республиканцев, пишет The New York Post со ссылкой на высокопоставленного латиноамериканца из Нью-Йорка. По словам президента Ассоциации испаноязычного духовенства, сенатора Рубена Диаса-старшего, многие латиноамериканцы отворачиваются от демократической партии и Джо Байдена.

Виной тому катастрофическая миграционная политика нынешней администрации, которая привела к небывалому притоку мигрантов, наводнивших города по всей стране. Именно по этой причине испаноязычные избиратели покидают партию и поддерживают Дональда Трампа или любых других кандидатов, кроме демократов, поясняет NYP.

«Это будет тяжёлым ударом для Демократической партии», — приводит издание слова Диаса. «Это худшее, что сделали Демократическая партия и президент Байден. Возможно, они думали, что, открыв границу, мы, испаноязычное сообщество, будем счастливы. Но это стало их ахиллесовой пятой, потому что теперь даже иммигранты, которые находятся здесь, настроены против них».

«Латиноамериканцы больше не поддерживают Демократическую партию так, как раньше», — добавил Диас.

Как поясняет издание, утверждение Диаса подтверждает недавний опрос, согласно которому Трамп с 50% опережает Байдена среди зарегистрированных испаноязычных избирателей на 9 пунктов. Для сравнения в 2020 году Байдена набрал 60% среди избирателей этой группы.

Диас также утверждает, что нынешние демократы слишком сдвинулись влево в вопросах иммиграции и преступности. «У нас 150 священников-латиноамериканцев. Все они проводят собрания с людьми. … Некоторые пытаются говорить от нашего имени, люди, которые не знакомы с общиной… Но я знаю это сообщество. Я знаю, о чём говорю. Я знаю, что чувствует моё испаноязычное сообщество. Мы рассержены», — констатирует Диас.

Издание напоминает, что сам Диас является консервативным демократом. Однако в мае он поддержал кандидатуру Трампа на пост кандидата в президенты.