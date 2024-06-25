Россия, Китай и КНДР смеются над нами — Дональд Трамп о миграционной политике Байдена

18:50
Лавров выразил признательность Лукашенко за поддержку предложений по Украине
Глава российского МИД Сергей Лавров выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за поддержку предложений России по урегулированию украинского кризиса.
18:46
Левандовски рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться Мбаппе, играя в маске
Нападающий сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил, как выступал в защитной маске для лица.
18:45
Небензя: Россия требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе
Россия призывает Израиль отказаться от операции в Рафахе.
18:39
Агент Рыбуса: Мацей покинул «Рубин», мы подписали все документы
Роман Орещук, агент защитника Мацея Рыбуса, сообщил, что его клиент покинул «Рубин».
18:38
На территории музея-заповедника «Коломенское» появится новая прогулочная набережная
На территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве обустроят новую прогулочную набережную.
18:37
Рябков: заделы в сфере ядерного сдерживания гарантируют безопасность России
Заделы в сфере ядерного сдерживания, созданные за последние годы, гарантированно обеспечат безопасность России на десятилетия вперёд, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
18:32
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон прокомментировал освобождение Джулиана Ассанжа
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
18:31
В Ставропольском крае более 10,5 тысячи человек сдали ЕГЭ
В Ставропольском крае более 10,5 тыс. человек сдали ЕГЭ в 2024 году, заявила первый заместитель министра образования региона Ольга Чубова.
18:27
Мичков — о переходе в «Филадельфию»: отец очень хотел увидеть мой дебют в НХЛ
Российский нападающий СКА Матвей Мичков высказался о своём переходе в «Филадельфия Флайерз».
18:26
На выставке «Россия» обсудили продвижение региональной идентичности
На международной выставке-форуме «Россия» обсудили продвижение региональной идентичности.
18:23
Посол Антонов: США не нужен мир на Украине, им нужно поражение России
Американским политикам не нужен мир на Украине, их интересует стратегическое поражение России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
18:21
Эрика Андреева обыграла Полину Кудерметову на старте квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в полуфинал квалификации Уимблдона.
18:17
В Кемеровской области рассказали о поддержке начинающих фермеров
В Кемеровской области рассказали о работе по поддержке начинающих фермеров. В частности, в регионе предусмотрены гранты «Агростартап».
18:15
Reuters: Трамп намерен принудить Украину пойти на переговоры
Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен путём ограничения поставок оружия принудить киевский режим пойти на переговоры с Россией.
18:09
Депутат Соломатина высказалась об идее обязать врачей после выпуска работать в больнице
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина прокомментировала предложение обязать врачей после выпуска работать в больнице.
18:09
Bild: аналитиков сборной Швейцарии по футболу обокрали на Евро
Злоумышленники обокрали комнаты в отеле команды аналитиков сборной Швейцарии.
18:09
Рябков призвал не допустить сползания мира в ядерный хаос
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что мировое сообщество должно не допустить сползания мира в ядерный хаос.
18:05
Адвокат Шарлота: певец не анонсировал гастрольного тура из СИЗО
Адвокат Алексей Лапузин, представляющий интересы находящегося в СИЗО под стражей певца Эдуарда Шарлота, заявил RT, что его клиент не выкладывал в соцсети анонс своего гастрольного тура.
17:59
Освобождённый из заключения митрополит Ионафан встретился с патриархом Кириллом
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого на Украине освободили из заключения по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прибыл в Москву.
17:58
Мбаппе впервые выйдет на поле после перелома носа в матче с Польшей
Объявлены стартовые составы Франции и Польши на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.
17:56
Российское посольство призвало россиян в Кении оставаться дома на фоне протестов
Посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.
17:54
Мостовой — о трансфере Горшкова в «Зенит»: в футболе всё решают деньги и связи
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансфере защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».
17:45
Мамиашвили: если бы мы в своё время хлопнули дверью, сегодня имели бы совершенно иной морально-психологический климат
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ценностях российских спортсменов на мировой арене.
17:41
В больнице Севастополя рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ
Госпитализированные после атаки ВСУ на пляж в Севастополе дети находятся в удовлетворительном состоянии.
17:40
Африканист прокомментировал происходящие в Кении беспорядки
Африканист Андрей Есипов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в столице Кении Найроби протестующие прорвались в здание парламента.
17:40
Мамиашвили: уверен, что наши ребята, если поедут в Париж, не станут там мальчиками для битья
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
17:37
Лавров заявил, что в случае переговоров с Украиной Россия не прекратит СВО
Россия не прекратит проведение СВО в случае переговоров по украинскому урегулированию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
17:35
Приговорённую к 27 годам Трепову начали этапировать в колонию
Дарью Трепову, которая была приговорена к 27 годам лишения свободы по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), начали этапировать в колонию.
17:31
Выдача ипотеки с господдержкой в мае увеличилась на 21%
В ЦБ России сообщили об увеличении объёмов выдачи ипотеки с господдержкой в мае на 21%, до 422 млрд рублей, в связи с завершением льготной программы.
17:26
Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по проведению ЕГЭ
Депутат Госдумы Яна Лантратова направила предложения по совершенствованию системы ЕГЭ в Рособрнадзор. Копия обращения есть в распоряжении RT.
17:25
Пушков: Макрон решил не отправлять войска на Украину из-за внутренних проблем
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков объяснил отказ президента Франции от идеи отправки французских войск на Украину внутренними проблемами в стране.
17:23
Нападающий СКА Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии»
Российский нападающий СКА Матвей Мичков продолжит карьеру в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз».
17:21
Российская ВГА Харьковской области возбудила 300 дел против военных преступников
Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации Харьковской области возбудило дела в отношении 300 лиц, совершивших военные преступления в регионе.
17:20
Корнеев назвал Саутгейта самым скучным тренером на Евро-2024
Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает главного тренера сборной Англии самым скучным специалистом на чемпионате Европы в Германии.
17:16
RT Arabic начал программу стажировки для иностранных журналистов
Телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством 25 июня начал программу стажировки для 31 иностранного журналиста из таких стран, как Алжир, Йемен, Судан, Марокко, Ирак, Ливан и Палестина, которые приехали в Москву по программе «Новое поколение».
17:12
В МОК рассказали, когда появится второй список допущенных к Олимпиаде россиян
В пресс‑службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что второй список российских спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде в Париже, появится в ближайшее время.
17:12
В России сохранят нулевую ставку НДС для гостиниц до 2030 года
В России для гостиниц сохранят нулевую ставку НДС до 2030 года, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
17:07
В ЕС начали переговоры с Украиной о членстве в объединении
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб объявила об официальном старте переговоров с Украиной о членстве в ЕС.
17:07
Американист Дудаков прокомментировал ситуацию с Ассанжем
Американист Малек Дудаков прокомментировал сообщение, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобождён из тюрьмы в Великобритании.
17:05
RMC: Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции в матче с Польшей
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Польшей.
17:04
Вице-премьер Украины: первые решения по вступлению в ЕС примут в 2025 году
Первые решения в рамках рассмотрения кандидатуры Украины для вступления в Евросоюз будут приняты в 2025 году.
16:56
В Госдуме призвали закрыть часть пляжей в Севастополе и в Краснодарском крае
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращения губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением закрыть для массового посещения людей пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей вблизи всех стратегических объектов. Копии обращений есть в распоряжении RT.
16:54
Замгендиректора «Алросы» Филипповского исключили из санкционного списка Британии
Замгендиректора российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексея Филипповского исключили из санкционного списка Великобритании.
16:54
Кварацхелия — о матче с Португалией: надеюсь, Роналду даст мне свою футболку
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о матче третьего тура группового этапа с командой Португалии.
16:54
В Московской области прошло военно-полевое мероприятии «Вместе — к Победе!»
В Дмитровском городском округе Подмосковья завершилось патриотическое мероприятие «Вместе — к Победе!», в котором приняли участие студенты Московской академии Следственного комитета России. Об этом сообщает ведомство.
16:50
В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе.
16:49
Президент Республики Конго прибыл в Москву
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву.
16:40
Глава ФСБР рассказал, как помог сборной Украины в 2021 году, когда от неё отказались власти страны
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили вспомнил, как помог украинской сборной в 2021 году, перед молодёжным первенством мира.
16:40
Львова-Белова рассказала о предложении провести всероссийскую инспекцию органов опеки
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова прокомментировала предложение провести всероссийскую инспекцию органов опеки.
16:39
Правозащитник Готтесфельд: сделка по Ассанжу помогает Вашингтону сохранить лицо
Правозащитник Мартин Готтесфельд в разговоре с RT заявил, что США хотели решить вопрос с освобождением Джулиана Ассанжа до президентских выборов.