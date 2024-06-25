Россия, Китай и КНДР смеются над нами — Дональд Трамп о миграционной политике Байдена

Во время выступления перед своими сторонниками, которое транслировал канал Fox News, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах планирует закрыть границу в первый же день своего пребывания в должности. Он также подчеркнул, что соперники Штатов смеются над тем, во что Байден превратил Америку своей недальновидной политикой.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Это не нормальная ситуация. Не ситуация из разряда: «О, какие чудесные люди». Эти люди — наркодилеры, бандиты, убийцы в самых разных смыслах. У нас уже около 18 миллионов и будет 20 миллионов к тому моменту, как мы вытащим этого парня (Байдена — прим. ИноТВ) оттуда. Но нам надо делать это быстро.

У нас есть проблемы помасштабнее. Надо вытаскивать его оттуда поскорее. Самой большой проблемой является то, что он (Байден — прим. ИноТВ) говорит России, Китаю, Ким Чен Ыну из Северной Кореи. Он им такое говорит, а они смеются над нами. Они поверить не могут, что такое произошло с Америкой.

В первый же день я закрою границу и положу конец вторжению и отправлю нелегалов Джо Байдена обратно ко всем чертям.

Дата выхода в эфир 23 июня 2024 года.