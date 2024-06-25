Конгрессмен от Миннесоты: Байден годами лжёт американцам о состоянии экономики

Перед выборами президент США пытается доказать, что добился заметных успехов в экономике. Но простые американцы понимают, что Джо Байден водит их за нос, потому что после его прихода к власти цены на все самые необходимые товары заметно подскочили, заявил в интервью Fox Business конгрессмен от Миннесоты Том Эммер.

НИЛ КАВУТО, ведущий Fox Business: Рад представить Тома Эммера, партийного организатора фракции большинства в палате представителей. Спасибо, что присоединились к нам в эти выходные. Сегодня мы говорим о событиях этого года в преддверии выборов. Рад вас видеть, конгрессмен.

Как вы знаете, бывший президент планирует приехать в Висконсин, считая, что у него есть все шансы «заполучить» этот штат. Перевес в нём всегда минимальный, однако пока его показатели здесь очень хороши. Он (Трамп. — ИноТВ) продолжает делать упор на экономику — это его тема. Джо Байден продолжает делать упор на экономику и рекордные показатели на рынках — и вот его тема. Один из них должен быть неправ.

ТОМ ЭММЕР, конгрессмен от Миннесоты: Что ж, рыночные показатели могут ставить рекорды, но не каждому в нашей стране, Нил, предоставляется возможность принять участие в торгах на этих рынках. Давайте посмотрим правде в глаза: Джо Байден четыре года лгал американцам по поводу экономики.

Всё началось в июле в первый год его пребывания в должности — тогда он пытался сказать всем, мол, «мы повысили цену вашего барбекю на 4 июля всего лишь на 7 центов». Это было просто безумие: он обвинял в этом нефтяные компании и всех остальных.

В общем, с момента вступления Джо Байдена в должность инфляция выросла на 20%. И обычные американцы ощущают это на себе каждый день: бензин подорожал на 55%, яйца — на 40%, электричество — почти на 30%. Это необходимые для жизни вещи...

НИЛ КАВУТО: По-вашему, американцев волнуют именно эти вещи. Хотел бы быстро узнать ваше мнение об идее Дональда Трампа заменить налоги деньгами, полученными с пошлин. Что вы об этом думаете?

ТОМ ЭММЕР: По-моему, он сказал не это. Я сидел рядом, когда он говорил об этом — он предлагал идеи для обсуждения, самые разные идеи. Меня очень впечатлила мысль, что он уже думает наперёд, мыслит нестандартно. Просто потому, что мы…

НИЛ КАВУТО: Но пошлины не принесут столько, сколько налоги, верно?

ТОМ ЭММЕР: Да. Я думаю, он это понимает. Он пытается заставить людей задуматься о различных способах ведения бизнеса в нашей стране, которые позволят взять под контроль наши расходы, разобраться с госдолгом и направить страну на правильный путь к процветанию для будущих поколений.

НИЛ КАВУТО: Том Эммер, приношу извинения за то, что наше время было урезано. Я действительно хотел узнать о ваших взглядах по этим двум вопросам. Благодарю вас. С нами был Том Эммер, партийный организатор фракции большинства в палате представителей из прекрасного штата Миннесота.

Дата публикации 22 июня 2024 года.