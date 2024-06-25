Reuters: советники Трампа представили план по приведению Украины к переговорам

Советники Дональда Трампа представили экс-президенту США план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, сообщает Reuters. В плане, на который Трамп отреагировал «положительно», Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американской поддержки, если она не сядет за стол переговоров с Россией.

Советники бывшего президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американской поддержки, если Киев не вступит в переговоры с Москвой, сообщает Reuters.

«Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете, то поддержка Соединённых Штатов прекратится», — заявил Келлог, уточнив, что Вашингтон увеличит помощь Киеву, если Москва откажется от переговоров.

При этом советники Трампа считают, что Россию удастся уговорить сесть за стол переговоров с Украиной, «пообещав отложить вступление в НАТО на длительный срок». Они предлагают закрепить в мирном договоре режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта», а также полагают, что достижение мира потребуется предоставить Киеву дополнительные гарантии безопасности, которые будут подразумевать «вооружение до зубов». По словам Флейтца, «Украина не должна официально уступать территорию России», хотя Киев «вряд ли сможет восстановить контроль над всей территорией в ближайшей перспективе».

Флейтц также уточнил, что они представили свою стратегию Трампу, и бывший президент отреагировал положительно. «Я не утверждаю, что он согласился с этим или с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», — отметил он. В свою очередь, пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг подчеркнул, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим Трампом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.