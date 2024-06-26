Во время дебатов, которые пройдут на площадке телекомпании в четверг, CNN должны спросить Джо Байдена о нелегальной иммиграции, инфляции и лжи американскому народу, заявил в эфире Fox News губернатор Северной Дакоты Дуглас Бёргам. По словам Бёргама, дебаты — превосходная возможность для Дональда Трампа продемонстрировать свою силу в контрасте со слабостью Байдена.

КЕЙЛИ МАКИНАНИ, ведущая Fox News: С нами на связи Дуглас Бёргам, губернатор Северной Дакоты, которого многие называют одним из наиболее вероятных кандидатов в вице-президенты для Трампа. Господин губернатор, смотрю на коэффициенты ставок на моём компьютере, и вы лидируете. Планируете ли вы в четверг быть на президентских дебатах?

ДУГЛАС БЁРГАМ, губернатор штата Северная Дакота: Конечно, мы там будем, Кейли. Америка сосредоточенно ждёт этих дебатов. Для президента Трампа это будет превосходная возможность продемонстрировать свою силу в контрасте со слабостью Джо Байдена. Очень примечательно, насколько демократы снизили ожидания от предстоящей встречи. Если проводить аналогию с Супербоулом, Джо Байден получил бы медаль за участие, если бы просто вышел и сфотографировался на поле или даже каким-то образом достоял у кромки до конца матча.

Но проблематика для Америки серьёзная. На прошлой неделе я был в Мичигане, вчера был в Висконсине, и избиратели там хотят, чтобы CNN спросил президента Байдена об «открытой границе». Ждут вопросов об инфляции, которая ежедневно наносит им ущерб. И, что ещё важнее, хотят, чтобы CNN спросил, почему Байден лгал американскому народу на дебатах четыре года назад, глядя прямо в камеру...

КЕЙЛИ МАКИНАНИ: Господин губернатор, извините, что перебиваю, но как раз по этой теме у нас есть видеофрагмент вашей беседы с ведущей CNN Кейтлан Коллинз. Давайте посмотрим.

ДУГЛАС БЁРГАМ (запись CNN): Это переигровка. Четыре года назад на президентских дебатах перед самыми выборами Джо Байден, глядя в камеру, называл историю с ноутбуком Хантера Байдена «клеветнической кампанией», «российской дезинформацией», «мусором». Выяснилось, что ничто из этого не соответствовало действительности. И сейчас Америка ждёт: думаю, у CNN есть возможность задать обоим кандидатам жёсткие вопросы.

КЕЙЛИ МАКИНАНИ: «Российской дезинформацией» историю с ноутбуком, господин губернатор, активно преподносил как раз CNN. Как неизменно говорит мой отец, если приходится со стыдом признать свою неправоту, лучше с этим не затягивать. Здесь затянули дальше некуда. Спросят ли они об этом?

ДУГЛАС БЁРГАМ: Думаю, должны. В противном случае дебаты можно смело списывать в утиль за отсутствием должного модерирования, когда обоим кандидатам задаются жёсткие вопросы. На месте ведущего этих дебатов, Кейли, вы, думаю, спросили бы об этом в первую очередь. Ведь данный вопрос отсылает к их встрече четырёхлетней давности и лжи в лицо американскому народу. Вот почему так безумно выглядят их попытки занизить ожидания.

Джо Байден столь заправски лгал американской общественности, что в итоге соцсети и остальные попросту подавляли любую такую появляющуюся историю. Со стороны Джо Байдена это вмешательство в ход выборов 2020 года.

Дата выхода в эфир 25 июня 2024 года.