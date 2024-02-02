Hill: рост цен на топливо может стоить Байдену переизбрания

Резкий рост цен на топливо может дорого обойтись президенту Байдену и даже стоить ему переизбрания на второй срок, пишет The Hill со ссылкой на анализ Moody’s Analytics. До недавнего времени агентство прогнозировало, что в матче-реванше между Байденом и Трампом с минимальным отрывом победит нынешний хозяин Белого дома. Однако теперь показатели играют против него, и главный из них — цены на заправках.

Резкий рост цен на топливо может дорого обойтись президенту Байдену и даже стоить ему переизбрания на второй срок, пишет The Hill со ссылкой на анализ Moody’s Analytics. До недавнего времени агентство прогнозировало, что Байден победит на выборах 2024 года с минимальным отрывом. Такой вывод специалисты делали на основании некоторых политических и экономических факторов. Однако теперь ряд показателей играет против нынешнего хозяина Белого дома.

Свежие подсчёты Moody’s показывают, что цены на заправках могут вырасти ко дню выборов в ноябре примерно до $3,5 за галлон. «Байден получает небольшой толчок от годового снижения цен на бензин, но ожидаемое повышение в конце 2024 года сводит на нет большую часть этой выгоды… Прогнозировать цены на нефть особенно сложно, и, если цены вырастут намного больше, чем ожидалось, ущерб заявке Байдена на переизбрание быстро возрастёт», — цитирует The Hill сообщение агентства.

Многие полагают, что выборы 2024 года станут матчем-реваншем между Байденом и Трампом. А Moody’s пришёл к выводу, что если цены на бензин приблизятся к $4 за галлон, то победа на выборах достанется Трампу.

Причём именно цены на топливо играют в этом решающую роль. И хотя, по данным агентства, другие экономические факторы пока что говорят в пользу Байдена, появляются показатели, которые также могут угрожать его шансам на переизбрание. Среди них значительное повышение ставок по ипотечным кредитам и значительное снижение реальных доходов домохозяйств. Это соответствует «значимой рецессии, характеризующейся значительными увольнениями и растущей безработицей».

В этом случае, по мнению специалистов, Байдена может спасти значительное снижение процентных ставок. Представители ФРС как раз заявляли в декабре, что в 2024 году ожидается два или три снижения. Однако на своём последнем заседании ЦБ США решил сохранить процентные ставки стабильными, а председатель ФРС Джером Пауэлл предостерёг от ожиданий снижения ставки.