NYT: Россия отточила своё мастерство в использовании РЭБ

Россия за несколько лет отточила свои возможности в радиоэлектронной борьбе, превратив их в одно из своих самых грозных видов оружия, пишет The New York Times. В нынешнем конфликте у Москвы не только больше оборудования для РЭБ, но она также демонстрирует более высокую, чем у ВСУ, координацию между своими войсками, говорится в статье.
Беспилотники стали критически важным оружием для обеих сторон украинского конфликта, но российские средства РЭБ и отсутствие координации между войсками ВСУ ставят Украину в невыгодное положение, пишет The New York Times.
В течение некоторого времени украинцы наслаждались «медовым месяцем», пользуясь своими самоподрывающимися дронами как самодельными ракетами. Это оружие казалось эффективной альтернативой артиллерийским снарядам.
Однако теперь неудачных дней у ВСУ стало больше, чем удачных. После нескольких лет оттачивания своих возможностей средства радиоэлектронной борьбы российской армии стали одним из её самых грозных видов оружия.
У России в настоящий момент больше оборудования для РЭБ. Эта техника, как поясняет издание, способна подавлять украинские сигналы, работая на тех же частотах и с большей мощностью. Кроме того, российские войска также демонстрируют лучшую, чем у ВСУ, координацию между своими подразделениями.
Украинские солдаты, командиры и военные аналитики в общении с изданием заявили, что российские средства РЭБ создают давление на и без того ограниченные запасы беспилотников ВСУ и угрожают оставить не у дел ключевой компонент украинского арсенала, поскольку Россия сама теперь массово производит беспилотники.
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