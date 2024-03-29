Противовоздушная оборона Украины не функционирует, что позволяет России сбрасывать планирующие бомбы на Харьков, а также наносить удары по стратегическим объектам и по военным целям в тыловых районах противника, заявил YouTube-каналу Dialogue Works бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Для Украины всё кончено», — подытожил он.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Ещё пять-восемь месяцев Украина при текущих условиях не продержится. Не знаю, видели ли люди, что происходит сейчас в Харькове. Противовоздушная оборона не функционирует. Русские теперь могут сбрасывать планирующие бомбы на Харьков.



Харьков всегда был одним из тех мест, где была насыщенная противовоздушная оборона. Националисты и украинские военные могли действовать внутри города Харькова с ощущением собственной неуязвимости. Теперь это уже не так.



Россия сбрасывает бомбы на центральные районы Харькова, уничтожая цели. Харьков уже не способен сопротивляться. Полагаю, Украине придётся сдать Харьков в ближайшие недели, поскольку у них нет никаких шансов его удержать. Он будет окружён. Там могут быть ярые националисты, но в итоге это станет концом Харькова. Такое будущее ждёт все города, которые Россия сейчас хочет занять.



Украинцы не способны создать устойчивую сплочённую оборону, поскольку Россия будет использовать такие системы вооружений, которые могут действовать с большой степенью свободы, поскольку у Украины нет более никакого противовоздушного потенциала. И пока украинцы собирают войска, развёртывают их, чтобы те окопались — бум! бум! бум! — они мертвы. Подходят подкрепления, — бум! — они мертвы, не добравшись до поля боя. Командиры пытаются провести встречу и обсудить ситуацию — бум! — они мертвы. Люди, занимающиеся логистикой, приходят и спрашивают, где разместить топливо — бум! — они мертвы, даже не начав разговор.



Россия контролирует воздушное пространство. И она делает это не только на поле боя с помощью планирующих бомб, но и в тыловых районах с помощь дронов. Теперь они просто накрывают тыловые районы, уничтожая там всё, что движется. Добавьте к этому то, что Россия уже не церемонится, когда дело доходит до стратегической воздушной кампании. Они начинают применять гиперзвуковые вооружения: «Цирконы», «Кинжалы».



И теперь, когда вся противовоздушная оборона (Украины. — ИноТВ) не функционирует, даже беспилотники, которые во многом использовались как приманка: типа вот 50 беспилотников, выпускайте по ним свои ракеты стоимостью в миллионы долларов. А теперь таких ракет уже нет. Поэтому сейчас прилетают дроны, нанося удары по стратегическим целям. Для Украины всё кончено.



Дата публикации 28 марта 2024 года.