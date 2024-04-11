Австрийский полковник Райснер: Украина проигрывает России «войну на истощение»

Положение на фронте для украинских войск становится всё более критическим, заявляет австрийский военный эксперт, полковник Маркус Райснер. Комментируя для RND ситуацию на фронте, он отмечает, что активное применение дронов позволяло ВСУ компенсировать отставание в артиллерии, но с появлением у России планирующих снарядов ФАБ ситуация резко ухудшилась. По его мнению, конфликт трансформировался в «классическую войну на истощение», в которой преимущество у России.

Для Киева весна и лето 2024 «угрожают» стать решающими, считает военный эксперт академии Генерального штаба Австрии, полковник Маркус Райснер, так как боевые действия приведут ВСУ «к пределу их военных возможностей». Райснер отмечает, что сразу несколько участков фронта могут стать театром российского наступления, но в настоящее время основные бои идут за Часов Яр. Австрийский военный сравнивает город с «волнорезом», прикрывающим важные железнодорожные линии в регионе.

«Положение украинцев, которые сильно уступают в войсках и технике, безвыходное», — констатирует Райснер для RND. «Здесь мы имеем артиллерийское отставание Украины 1 к 6, на некоторых тяжёлых направлениях 1 к 10», — уточняет австрийский эксперт. Райснер считает, что единственная причина, почему украинские линии ещё не рухнули, лежит в массовом использовании FPV-дронов. Но «растущее использование российских планирующих бомб типа ФАБ весом от 250 до 3 тыс. килограммов становится кошмаром для обороняющихся», — продолжает Райснер, против них БПЛА не эффективны, а дефицитная ПВО используется ВСУ в основном для защиты объектов критической инфраструктуры.

Полковник Райснер заключает, что конфликт на Украине превратился в «классическую войну на истощение, которая следует совершенно иной грамматике, совершенно иному содержанию, чем это обычно имело место в конфликтах, которые мы наблюдали в Ираке или Афганистане в последние годы». Райснер сравнивает ситуацию с Первой мировой войной и приходит к выводу, что Россия теперь делает ставку на превосходство в мобилизационных и экономических ресурсах над Украиной.

В связи с этим Райснер считает ошибочным западную концентрацию на отдельных типах вооружения. «В этой войне на истощение решающее значение будет иметь не качество систем вооружения и не моральный дух войск, а количество». Россия, по его мнению, уже показала, что превосходит в этом Украину, с начала СВО ей удалось удвоить войсковую группировку на Украине, причём не только в числе солдат, но в и технике.