Байден рассмешил ведущих Fox News, согласившись на дебаты с Трампом

Президент США Джо Байден в интервью известному американскому журналисту Говарду Штерну заявил, что проведёт дебаты с Дональдом Трампом. Телеведущих с Fox News не оставило равнодушным ни само это смелое высказывание, ни то, в какой форме оно было сделано.

ДАГЕН МАКДАУЭЛ, ведущая Fox News: Президент Байден сказал, что в преддверии выборов этого года готов провести дебаты с бывшим президентом Трампом, однако не знает, в каком формате. Давайте послушаем.

ГОВАРД СТЕРН, известный американский журналист: Я не знаю, будете ли вы проводить дебаты со своим оппонентом.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Да, буду – где-нибудь... Не знаю, когда именно. Но я с удовольствием проведу с ним дебаты.

ДАГЕН МАКДАУЭЛ: Человек-пердун* берет интервью у старика.

(Все громко смеются.)

ЭМИЛИ КОМПАНЬО, ведущая Fox News: Да, в точку!





МАРК ТИССЕН, политолог: Здорово! Так оно и есть!

ДАГЕН МАКДАУЭЛ: Прошу вас.

МАРК ТИССЕН: Они же оба в Нью-Йорке, так давайте сделаем это. Мы за полчаса превратим эту студию в платформу для дебатов. Давайте сделаем это прямо сейчас. Если вы не способны принимать участие в дебатах, вам не следует баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов. Я не уверен, что это вообще произойдёт. Он четыре раза говорил, что встанет на защиту Тайваня, и четыре раза сотрудники его администрации шли на попятную. Но будет здорово, если дебаты всё же состоятся. Я считаю, Дональд Трамп должен провести дебаты не только с Джо Байденом, он должен явиться на дебаты кандидатов на пост вице-президента и сказать: «Я буду участвовать и в этих дебатах тоже, поскольку именно она (Камала Харрис. — ИноТВ) — настоящий кандидат (на пост президента. — ИноТВ)». Пусть он участвует в дебатах со всеми.

ДАГЕН МАКДАУЭЛ: Эмили, (с одной стороны. — ИноТВ) дебаты определённо помогут Джо Байдену не прибегать к помощи телесуфлера. «Ещё четыре года! Пауза!» Однако Дональд Трамп просто вытрет Байденом пол, как шваброй. Не в обиду швабрам сказано.

ЭМИЛИ КОМПАНЬО: Верно. Именно поэтому я не думаю, что он сегодня говорил искренне. Разумеется, он говорил не искренне. Я ни на йоту ему не поверила. Он просто говорит что попало и соглашается со всеми вокруг. Но Трампу, я думаю, нужно теперь делать на этом больший акцент и дальше выступать рядом с пустой трибуной и микрофоном, как он делал в Висконсине**, как он делал во время предвыборной кампании, когда был открыт для дискуссии и не подвергался преследованию в Нью-Йорке. Итак, очень жду, когда Байдена поймают на слове. Давайте и у Карин Жан-Пьер на этот счёт тоже спросим: «В любое время и в любом месте? Отлично! Назовите день, мы придём!»

ДАГЕН МАКДАУЭЛ: Тэмми?





ТЭММИ БРЮС, радиоведущая, политический обозреватель: Интересно услышать сам его тон. Есть стенограмма, а есть звук — и это имеет ключевое значение. Так что я очень рада наличию у нас этого аудио. Ведь оно звучит, почти как ответ на любой вопрос, верно? «Да-да, где-нибудь!» Например: «Будете сегодня ужинать?» «Да, где-нибудь. Не знаю где, но когда-нибудь». Это могло быть репликой на что угодно.

Да, он участвовал в дебатах в прошлый раз, и мы видели его во время обращения к конгрессу «О положении страны». Не знаю, был это эффект от Red Bull или что ещё, но у них получилось это провернуть. Но, как вы и сказали, Марк, это такое дело, что, если тебе оно не по силам, ты не можешь быть президентом. Но он президентом быть не может, мы это видели.

Мы не знаем, кто сейчас осуществляет эти функции. Уверена, что это коллектив, а он как персонаж-талисман. Это всё равно что поручить бежать с мячом талисману команды на стадионе, — такого ведь не делают. Вот и он не может. Однако это пытаются скрыть. В двадцатом получилось, они думают, что получится снова, но теперь у них не получится скрывать и лгать.

И если Трамп… Может быть, когда он говорит, что будет с ним дебатировать, имеется в виду, что делать он это будет за утренней овсянкой и в собственной голове: «Я со многими людьми дебатирую. У меня в голове прямо сейчас идут кое с кем дебаты!» Так что если для Америки это проблема, Дональд Трамп, думаю, с этим справится. В любом случае он будет в порядке.





* Fartman/Фартмэн (в переводе с англ. «пердун») — отсылка к персонажу, сыгранному Стерном (прим. ИноТВ).

** В штате Висконсин во время выступления Трампа рядом стояла пустая трибуна с подписью: «В любое время, в любом месте» — намёк на слова Джо Байдена о том, что он готов вести дебаты с Трампом когда и где угодно (прим. ИноТВ).



Дата публикации 27 апреля 2024 года.