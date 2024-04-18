Economist: американцы больше не верят своей стране

Доверие американцев к правительственным институтам в Штатах резко снижается, пишет The Economist со ссылкой на данные Института Гэллапа. 20 лет назад американцы стояли на первом месте по уровню доверия своему правительству среди стран G7, а сегодня оно самое низкое. То же происходит с отношением к судебной системе и вере в честность выборов. Издание считает, что такие показатели неудивительны, учитывая политическую неопределённость в самопровозглашённой величайшей стране мира.

В 2006 году Институт Гэллапа впервые провёл опрос американцев, чтобы узнать, как они относятся к ключевым институтам. Тогда США поделило первое место с Великобританией в рейтинге G7. В 2023 году отношение американцев изменилось настолько, что их страна заняла уже последнее место, пишет The Economist.

Новые данные показывают, что доверие народа к национальным институтам в Штатах заметно снижается. Двадцать лет назад американцы стояли на первом месте по уровню доверия своему правительству среди стран «Большой семёрки», а сегодня оно самое низкое.

Если посмотреть другие параметры, американцы также меньше всего доверяют своей судебной системе и не верят в честные выборы. Лишь доверие к их вооружённым силам остаётся довольно высоким, но и оно сейчас ниже, чем раньше.

Издание считает, что такие показатели неудивительны, учитывая политическую неопределённость в самопровозглашённой величайшей стране мира. И резкий спад можно объяснить событиями последних лет. И здесь также видят руку Трампа.

Не последнюю роль в низком уровне доверия к избирательной системе сыграл шквал обвинений бывшего хозяина Белого дома в отношении выборов 2020 года, считает Генри Брэди из Калифорнийского университета. По его мнению, бывший президент виноват и в росте недоверия к судебной системе. Ведь буквально неделю назад он назвал судебный процесс против него по уголовному делу об отмывании денег «показательным процессом коммунистов».

Однако, пишет The Economist, больше всего доверие к судебной системе подорвало решение Верховного суда в 2022 году, которое отменяло конституционное право на аборты в Соединённых Штатах. Ранее демократы и республиканцы доверяли суду в равной степени. После этого решения доверие демократов скатилось вниз.

Интересно, что в Британии всё с точностью до наоборот. Здесь доверие граждан к судебной и избирательной системам высоко как никогда. Около 70% опрошенных уверены в честности выборов, в то время как в США эта цифра составляет лишь 44%.

«Как и в Америке, в Великобритании наблюдается довольно устойчивый спад доверия к национальному правительству. Но вера в основы демократической системы и честные выборы всё ещё довольно сильна», — отмечает Бенедикт Виджерс из Института Гэллапа.

А вот про Штаты этого сказать уже нельзя. Даже если взять результаты опросов в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, Америка и здесь стоит в конце списка, опережая лишь Венгрию, Турцию и Колумбию по части веры в честность выборов.

Однако, по мнению Брэди из Калифорнийского университета, большую обеспокоенность вызывает даже не потеря доверия в целом, а то, что растёт поляризация доверия по всей стране. Одним институтам больше доверяют демократы — здесь, как правило, речь идёт о журналистике, высшем образовании и науке. А другим — республиканцы — религия, вооружённые силы и полиция.

Проблема проявляется особенно остро, когда рабочая сила таких инстанций становится более однородной, как это произошло в ряде прогрессивных учебных заведений и в консервативных военных заведениях.

The Economist подчёркивает, что залог долгосрочной стабильности в стране — это именно сильные институты, заслуживающие доверия. Ведь если народ доверяет власти, то он будет выполнять правительственные указания, как это требуется, например, при подаче налоговых деклараций.

Сотрудники Саутгемптонского университета провели исследования, которые показали, что во время пандемии люди, которые доверяли правительству, с большей вероятностью делали прививки и соблюдали карантин и социальное дистанцирование. Безусловно, доля скептицизма может пойти на пользу, а слепо доверять кому бы то ни было опасно. Однако тенденция Америки к превращению во всё более недоверчивую страну несёт серьёзные риски.