Economist: американцы больше не верят своей стране
Банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ за попытку разморозить активы на $439 млн.
Глава Минюста Денис Малюська предложил мобилизовывать осуждённых за убийство, сразу отправляя их на фронт.
Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу 2024 года.
«Марсель» на своём поле в серии послематчевых 11-метровых ударов обыграл лиссабонскую «Бенфику» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА.
В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность, сообщает мэрия города.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.
Леверкузенский «Байер» установил рекорд продолжительности беспроигрышной серии для команд из топ-5 европейских чемпионатов.
Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.
В городе Павлоград Днепропетровской области прозвучали взрывы.
В Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.
«Рома» в домашнем матче победила «Милан» в итальянском противостоянии и вышла в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
Лондонский «Вест Хэм» сыграл вничью с леверкузенским «Байером» в ответном матче Лиги Европы УЕФА.
Опасность атаки беспилотников объявили в Белгороде и Белгородском районе.
Итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, пробилась в 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.
Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес не был удалён в матче 1/4 финала Лиги конференций с «Лиллем», несмотря на то что получил две жёлтые карточки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.
Украина игнорирует рекомендации Соединённых Штатов прекратить удары по инфраструктуре России, пишет журнал The Economist.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о создании новой франшизы в штате Юта.
Украинский вице-премьер Ирина Верещук предупредила, что предстоящая зима на Украине будет очень сложной на фоне повреждений инфраструктуры.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 32 см и достиг отметки 1002 см.
Английская «Астон Вилла», которую возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Унаи Эмери, сумела пробиться в полуфинал Лиги конференций УЕФА.
В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поступила информация о том, что была предпринята новая попытка атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС в четверг, 18 апреля.
Воздушная тревога впервые с 4 апреля объявлена в городе Ашкелоне, расположенном на юге Израиля.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как согласился сыграть за ЦСКА официальный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в возрасте 51 года.
Власти Республики Чад направили Соединённым Штатам письмо, в котором пригрозили разрывом соглашения о безопасности, определяющего правила и условия действий американских военнослужащих в стране.
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе российского тренера Леонида Слуцкого, который возглавляет китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа».
Польша не имеет возможности поставить Украине системы ПВО Patriot. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
В Тбилиси проходит очередная акция протеста против принятия закона об иностранных агентах.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.
Подозреваемый в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы объявлен в федеральный розыск, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением об уровне международных стартов без российских спортсменов.
Управление Службы безопасности Украины по Тернопольской области сообщило, что суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы трёх депутатов Госдумы за поддержку решения о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне условий для приглашения Украины в НАТО не сложится.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему Алину Пеклецову не включили в ростер национальной команды страны на сезон-2024/25.
Экспорт из Ставропольского края в КНР в 2023 году вырос на 6%, заявили в правительстве региона.
В Госдепе заявили, что перемещение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на время его пребывания в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН было ограничено.
Украинский боец Игорь Потеря проведёт поединок с бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире RT высказал мнение, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг лицемерит, когда называет Россию угрозой для стран Европы и НАТО.
Молодые аграрии Крыма получили государственную поддержку в размере 156 млн рублей за шесть лет.
Полуфиналист чемпионата мира в составе сборной СССР Владимир Пономарёв посоветовал нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе попробовать свои силы в Китае.
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил жителей Казани на общегородской субботник.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что в II квартале 2024 года курс биткоина имеет хорошие перспективы для роста.
США не намерены голосовать в поддержку резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в основной состав на ответную четвертьфинальную встречу Лиги Европы с «Ливерпулем».
В четырёх городах Челябинской области вводят режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в ночь на пятницу, 19 апреля.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал дождливую погоду в столичном регионе в апреле.
В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который предупредил о рисках «украинизации» закавказской республики.
В Минздраве Московской области напомнили о необходимости присмотра за детьми во время проветривания помещений.