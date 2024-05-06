Telegraph: западные избиратели устали от сломанной политической модели
Недавние выборы в Британии показали, что Консервативная партия столкнулась с катастрофическим падением общественного доверия. Но масштабный крах её поддержки не являются исключительным случаем для Запада, считает обозреватель The Daily Telegraph Джанет Дейли.
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