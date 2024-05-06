Telegraph: западные избиратели устали от сломанной политической модели

Недавнее крупное поражение тори на муниципальных выборах в Британии — это часть более масштабного кризиса, которые переживают многие правящие партии и коалиции на Западе, пишет обозреватель The Daily Telegraph Джанет Дейли. По её словам, традиционные политические силы теряют привлекательность, поскольку не могут найти баланс между социальным государством и рыночной экономикой, который устроил бы избирателей.

Недавние выборы в Британии показали, что Консервативная партия столкнулась с катастрофическим падением общественного доверия. Но масштабный крах её поддержки не являются исключительным случаем для Запада, считает обозреватель The Daily Telegraph Джанет Дейли.

В последние годы правящие партии и коалиции в крупнейших демократических странах терпят либо прямые поражения, либо электоральные неудачи исторического масштаба. Традиционные партии, которые стали почти неотличимы друг друга, часто проигрывали популистским силам, отмечает автор статьи.

По её словам, социал-демократы, которые в той или иной форме господствовали в передовых странах, переживают кризис. Причиной тому проблема с сочетанием государства всеобщего благосостояния с рыночной экономикой. Все попытки соединить их оказались исчерпаны.

Всё это свидетельствует о сбое существующей на Западе политической модели. Более того, существует риск, что разрушение старого социал-демократического консенсуса приведёт к раздроблению партий и усилению религиозных групп, предупреждает Дейли.