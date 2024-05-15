На Украине всё решится в ближайшие месяцы — New York Times

Россия не преминула воспользоваться возможностью, которую ей предоставила задержка с выделением американской военной помощи Украине, пишет The New York Times. Об этом наглядно свидетельствует успешное продвижение её войск в районе Харькова. В связи с этим в администрации Байдена зреют опасения, что ближайшие месяцы могут стать решающими для хода конфликта.
После нескольких месяцев планомерного наступления России и технологических скачков в противодействии поставляемому Америкой оружию администрация Байдена встревожена уже тем, что президент Владимир Путин соберёт достаточно сил, чтобы изменить траекторию конфликта, пишет The New York Times.
В последние дни Москва развернула новое наступление возле второго по величине города страны Харькова, вынудив Украину оттянуть и без того поредевшие войска на защиту этой местности.
Предоставленные США и НАТО артиллерия и беспилотники выводятся из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые появились на поле боя с опозданием, но оказались на удивление эффективными. А многомесячные споры в Вашингтоне вокруг пакета военной помощи Украине на сумму $61 млрд создали благоприятную возможность для России, которой она не преминула воспользоваться.
«Россия часто слабо начинает свои войны, но сильно их заканчивает», — заявил советник по национальной безопасности при Джордже Буше — младшем Стивен Хэдли. Теперь, по его словам, Россия собралась с силами и «берёт массой» — гораздо большим населением, из которого можно черпать новобранцев, и «огромной военной инфраструктурой».
Издание отмечает, что пока эти преимущества России на поле боя не так значительны. Но в администрации Байдена зреет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент стороны могут наконец перейти к перемирию путём переговоров — положив конец активным боевым действиям по корейскому сценарию 1953 года или же просто заморозив конфликт.
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